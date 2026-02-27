Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes, la commune de Dalifort-Forail a vu son commissariat inauguré hier par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Avec une population forte de plus de 35 000 âmes, les défis sécuritaires auxquels fait face la commune de Dalifort-Forail sont multiples et polymorphes. C’est fort de ce constat que les plus hautes autorités policières de ce pays, de concert avec la municipalité, ont décidé de construire un commissariat dans cette localité située dans le département de Pikine, en banlieue dakaroise. L’inauguration a eu lieu hier par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Dans son discours, Me Mouhamadou Bamba Cissé a laissé entendre que ladite cérémonie marque une étape importante dans le renforcement d'un dispositif sécuritaire de la police nationale et l'amélioration de la sécurité publique dans le département de Pikine. « L'inauguration dudit commissariat, selon lui, traduit effectivement la volonté du gouvernement de rapprocher davantage les services de sécurité des populations et de répondre aux défis spécifiques de cette zone stratégique et centrale ».

En effet, a-t-il ajouté, la commune de Dalifort-Forail a la particularité de constituer un courant économique comprenant une concentration de nombreuses activités et des infrastructures stratégiques comme la gare des beaux maraîchers, le marché central aux poissons, le parc des petits ruminants, le parc Lambaye et d'autres entreprises. Elle est aussi caractérisée par une urbanisation accélérée, une mobilité soutenue et une forte densité de population. Ces conditions, insiste le ministre, engendrent depuis une décennie des défis sécuritaires croissants qui appellent des réponses urgentes.

En outre, il a informé que la commune est connue pour ses problèmes sécuritaires spécifiques tels que la délinquance urbaine, les trafics illicites, les tensions sociales, l'insécurité routière, les menaces associées aux grands rassemblements, et la détérioration du cadre de vie par des occupations anarchiques. « Ce commissariat est conçu pour apporter une réponse adéquate à ces problématiques en fournissant aux agents une infrastructure moderne, fonctionnelle et conforme aux normes internationales, ainsi qu'aux populations une réponse à leurs aspirations légitimes pour une sécurité optimale et pour tous ».

« Accueillez les usagers avec élégance et courtoisie »

À l’endroit des fonctionnaires de police, il a souligné leur confier une infrastructure moderne, conçue pour un service public de qualité au bénéfice des populations. « Accueillez les usagers avec élégance et courtoisie. Traitez leurs requêtes avec vigueur et professionnalisme. Faites de la police de proximité votre sacerdoce et travaillez en synergie avec les autorités locales, les élus, les autorités administratives et judiciaires, les autres forces de sécurité ainsi que toutes les composantes socio-économiques de la nation en assurant une présence visible, en occupant le terrain, en assurant une réactivité constante et surtout une anticipation des menaces. Soyez sans concession et intransigeants dans la complexité. Ce commissariat est le reflet de l'État, de l'autorité de l'État. Prenez-en soin et faites-en un espace de confiance », a confié Me Cissé.

Puis, à l’endroit du maire de ladite commune, il a soutenu que l'inauguration de ce commissariat d'arrondissement est une avancée significative pour sa commune et pour l'ensemble du département de Pikine. Son rôle continuera d'être essentiel dans la consolidation du partenariat entre les autorités locales et la police. « Vous êtes le premier interlocuteur des populations et le garant de la cohésion sociale. Je vous invite à inscrire ce commissariat dans la dynamique du développement communal en veillant à ce que les préoccupations sécuritaires soient intégrées aux politiques locales. Ensemble, vous bâtirez ainsi une commune où la sécurité devient le centre de l'épanouissement économique et social », a-t-il lancé au maire Mamadou Mbengue qui, plus tard, a confié que l’infrastructure a coûté 121 millions F CFA.

Le ministre a aussi eu un mot pour des concitoyens de Dalifort-Forail. « Sachez, a-t-il dit, que ce commissariat est construit pour vous, pour vos familles, pour vos biens. Il est le symbole de la proximité entre l'État et ses citoyens. Mais la sécurité ne peut être l'affaire des seuls policiers. Elle est une responsabilité et une tâche partagée »

Enfin, le ministre a annoncé qu'il est prévu les inaugurations prochaines du commissariat de SICAP-Mbao et les réhabilitations en cours d'autres commissariats centraux de Dakar, Thiès et Kaffrine. « Ensemble, a ajouté le ministre, nous continuerons à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, où la sécurité publique est une garantie et une promesse ».

CHEIKH THIAM