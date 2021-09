Medina Gounass

Pour les prochaines élections locales de janvier prochain, la coalition Benno Bokk Yaakaar de la commune de Médina Gounass a porté son choix sur Oumar Sané, le directeur national de l’Agriculture, pour briguer la mairie de cette commune du département de Guédiawaye.

Hier, lors d'un point presse, il a soutenu que son choix s'explique par le fait qu'il s'active dans le social, est natif et résidant de la zone. Il s’active aussi dans l’amélioration du cadre de vie des populations (lutte contre les inondations, ‘’cleaning day’’). En somme, poursuit-il, il intervient dans tous les domaines des compétences transférées et tout cela de par ses propres moyens.

Son programme va s'articuler autour de la gestion participative, l’érection d'un CEM et ou un lycée pour Médina Gounass ; une subvention et une dotation régulières en matériel didactique ; la dotation de bourses d’études et de formation pour les étudiants et les jeunes : l’accompagnement régulier des Daara et des programmes d’alphabétisation en faveur des populations ; la subvention et l’enrôlement des populations au niveau des mutuelles de santé et l’accompagnement et le relèvement du plateau technique du poste de santé de Médina Gounass ; l’organisation périodique de journées de consultations gratuites et dons de médicaments, la formalisation, la formation et le financement des groupements féminins, la formation et l’entreprenariat des jeunes...