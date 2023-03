Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) entendent être à l'avant-garde du combat pour la démocratie. Ils en appellent les citoyens sénégalais, à travers un meeting prévu le 14 mars prochain et des marches dans tout le pays, le jour suivant, sur les questions liées, entre autres, à la persécution des leaders politiques et la prochaine élection présidentielle.

Après la réussite de ses manifestations à Keur Massar et à Guédiawaye, la coalition Yewwi Askan Wi donne de nouveau rendez-vous aux Sénégalais. Ce 14 mars, elle prévoit un grand meeting à Dakar. Et le 15 mars, elle compte organiser des marches sur toute l'étendue du pays. Pour cette deuxième journée, une demande d'autorisation a été effectuée dans les 46 départements, selon Ousmane Sonko.

Mais pour le meeting du 14 mars prochain, le lieu n'est pas encore connu. Car, dans sa demande d'autorisation de rassemblement, YAW a indiqué deux lieux : terrain Khar Yalla, en face des locaux de Walfadjri, et au terrain Acapes des Parcelles-Assainies. L'idée, c'est de pouvoir échapper à un refus du préfet pour un motif quelconque.

Tout compte fait, avec ou sans autorisation, YAW entend tenir ses manifestations politiques. ''Le meeting et les marches auront lieu par la force. Le pays n'appartient pas à Macky Sall. Lui se déplace comme il veut et quand il souhaite, sans aucune autorisation. Durant les rencontres avec ses militants, il tient un discours politique, mais il tente de nous faire croire qu'il s'agit de tournées économiques'', a déclaré, hier, le leader de Pastef, lors d’une conférence de presse.

Ousmane Sonko lance ainsi un appel à ses militants, sympathisants et à tous Sénégalais épris de justice, pour dénoncer, entre autres, les détentions arbitraires, l'instrumentalisation de la justice et la cherté de la vie. ''Depuis que nous avons fait notre méga meeting à Keur Massar, nos adversaires ont davantage peur et tentent de faire pareil. Cette fois-ci, nous allons faire un giga meeting. Nous y invitons tout le monde. Parce qu'il appartient au peuple de prendre son destin en main, de montrer sa dignité et sa maturité'', indique Ousmane Sonko.

Dans la même veine, Khalifa Sall espère une mobilisation exceptionnelle. ''Ce sera un grand moment de communion et de communication entre Yewwi Askan Wi et les populations. Parce que tout le monde sait qu'au sortir des élections législatives, l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale. Depuis lors, les acharnements contre les membres de l'opposition ont augmenté’’, dit-il.

Revenant sur les dates, Déthié Fall note que celle du 14 mars est choisie pour dire à Macky Sall qu'''il est désormais minoritaire et qu'il ne peut plus faire ce que bon lui semble''.

Il poursuit : ''Le monde est attentif à ce qui se qui pourrait se passer le 16 mars dans ce pays. Et rien ne se passera. Nous savons que Macky veut la tenue du procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko.''

Concernant l'élection présidentielle de 2024, Déthié Fall a évoqué le sujet relatif à la révision exceptionnelle des listes qui ne dépassera pas un mois (6 avril-6 mai). À ses yeux, le président Macky Sall souhaite qu’il y ait moins de primo-votants dans le fichier électoral.

''Il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'avoir 18 ans. Ils veulent du changement. Mais ils ont besoin de temps pour s'inscrire, afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle. Un mois, c'est petit. Macky sait que ces jeunes ne sont pas avec lui'', martèle M. Fall.

Ainsi, YAW veut aussi s’assurer qu'il y aura une élection présidentielle dans la quiétude et dans la transparence.

BABACAR SY SEYE