La précampagne électorale a démarré avant l’heure, à Diourbel. Deux meetings ont été organisés samedi dernier par l’Alliance pour la République (APR). La coordonnatrice du Promise a lancé le programme ‘’Une femme, un arbre fruitier’’ et Dame Diop, la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, est revenu sur les réalisations de Macky Sall dans la commune de Diourbel.

Ce weekend des responsables de la coalition au pouvoir ont mobilisé à Diourbel. Au niveau du terrain des sapeurs-pompiers, la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Dame Diop a présidé un meeting.

A cet effet, il est revenu sur les réalisations du chef de l’Etat dans la commune de Diourbel. ‘’Quand on cite Diourbel comme les autres villes, c’est grâce au président Macky Sall en matière de réalisations d’infrastructures routières, d’éclairage public, de transport urbain, l’autoroute Ila Touba, le laboratoire de dialyse au niveau de Lübke. Il ne s’en est pas limité là ; il a nommé des fils de Diourbel pour qu’ils travaillent avec lui comme les chefs de service, les directeurs généraux, etc., pour mettre en œuvre le PSE. Le président Macky Sall m’a choisi pour que je dirige la liste de Benno Bokk Yaakaar au niveau communal et aussi mon ami, mon frère Moustapha Guèye au niveau départemental’’. Lors de ce meeting de Dame Diop organisé par le directeur de l’Emploi, le pare-brise du véhicule de Wally Seck a été caillaissé. Du fait de cette insécurité, Wally Seck n’est pas monté finalement sur scène.

Ailleurs, les femmes se réunissaient. Un projet de financement vert pour 3 000 femmes avec 3 000 arbres fruitiers a été lancé samedi dernier à Diourbel par la coordonnatrice du Promise. Pour l’inspecteur régional des eaux et forêts, le colonel Ndery Diaw, ’’avec l’initiative une femme, un arbre fruitier, Mme Diané vient de mettre une pierre à l’édifice d’un Sénégal vert que nous construisons et qui s’inscrit de façon très claire dans la vision du président de la République sur le PSE vert. Au Baol, les ressources naturelles sont mises à rude épreuve face aux aléas climatiques, la pression démocratique, les ressources sont de plus en plus rares. Donc, si aujourd’hui, une personne, ne serait-ce qu’un privé, invite les populations à s’investir dans le reboisement et surtout celui d’arbres fruitiers dans les concessions, cette personne nous aide dans notre service, nous ne pouvons que nous en réjouir’’.

Revenant sur son initiative, Fatou Diané Guèye, la coordonnatrice du Promise, confie : ‘’Nous avons pensé qu’il était intéressant d’intégrer les femmes dans la protection de la nature, que ça peut être une solution pour véritablement faire de l’environnement un levier de développement au Sénégal. Nous avons pensé que les femmes doivent s’impliquer dans la gestion de l’environnement. C’est ce qui nous a poussés à réfléchir pour mettre en place ce modèle ‘Une femme, un arbre fruitier’, mais également, nous avons compris qu’à Diourbel, il y a un besoin naturel consistant à reboiser davantage d’arbres fruitiers. Parce que Diourbel est caractérisée par un arbre qu’on appelle le ‘neem’ qu’on voit dans toute la ville, dans toutes les maisons. Nous avons pensé qu’il est temps, à Diourbel, qu’on renverse la tendance, en plantant des arbres fruitiers qui vont véritablement contribuer à la protection de la nature, également à la bonne nutrition des Diourbellois. Nous sommes engagés à mettre en place ce modèle avec les femmes et les impliquer dans la protection de l’environnement.’’

C’est ainsi que 3 000 arbres ont été distribués à 3 000 femmes de 100 groupements. Ils recevront un million de francs Cfa qui est un financement orienté vers l’environnement pour les motiver, les encourager. Le coût global du projet, renseigne Fatou Guèye Diané ‘’c’est 100 millions de francs CFA distribué à 100 groupements de femmes et 3 000 arbres fruitiers’’.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)