Le Paris Saint-Germain aurait placé ses pions pour Sadio Mané. Selon la presse allemande, le PSG est même le grand favori pour accueillir l'ailier sénégalais en cas de départ de Liverpool.

Sadio Mané est lié à Liverpool jusqu'en juin 2023 Le Paris Saint-Germain va s'activer pour renforcer son effectif lors du prochain mercato. La feuille de route sera dictée par la décision de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat et pourrait partir libre vers le Real Madrid. Dans ce cas, l'une des priorités du Paris SG sera de lui trouver un remplaçant en attaque.

Mané tenté par le PSG ?

Selon les informations de Bild, l'une des pistes de la direction parisienne mène à Sadio Mané (30 ans). Le média allemand affirme même que le club de la capitale est le grand favori pour accueillir l'ailier international sénégalais si celui-ci décidait de quitter Liverpool, où son contrat court jusqu'en juin 2023. A un an de la fin de son contrat, le champion d'Afrique n'a pas encore trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger son bail sur les bords de la Mersey. Attentif à la situation de l'ancien Messin, le PSG se montre prêt à en profiter. Toujours d'après la même source, l'intérêt de Paris, où l'attendrait un salaire XXL, est d'ailleurs la raison pour laquelle Mané hésite à prolonger chez les Reds.

Mané est «heureux» à Liverpool

Interrogé récemment sur son avenir, le natif de Banbali disait être «très heureux» à Liverpool. «Après, je pense que lorsque nous gagnons des trophées, et bien je suis encore plus heureux. Ce que je veux, c'est profiter de chaque instant, en essayant d'aider mes coéquipiers» , avait-il déclaré au micro de Sky Sports. Reste à savoir si ce bonheur sera suffisant pour s'entendre avec son club sur une prolongation. Outre le PSG, le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient à l'affût. Mais avec une longueur de retard, donc.

