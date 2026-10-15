Qui valorise le mieux ses recrues sur le marché des transferts ? Dans sa dernière étude, l'Observatoire du football CIES a comparé la valorisation des joueurs recrutés depuis 2022. Entre les 527 M€ de plus-value de l'Eintracht Francfort et les 502 M€ de dépréciation d'Al Hilal, les écarts sont vertigineux.

Dépenser beaucoup ne garantit pas de rentabiliser ses recrues. Le dernier classement du CIES, qui prend en compte les plus-values réalisées sur les joueurs revendus et la valeur estimée des recrues encore détenues, illustre les énormes différences entre les clubs. Une étude qui mesure la réussite économique des transferts, indépendamment des résultats sportifs. Et certaines surprises méritent le détour.

Manchester United, le gouffre financier

Avec une dépréciation de 405 M€, Manchester United affiche le pire bilan européen. Les Red Devils accusent un déficit de 186 M€ sur les recrues déjà revendues, auquel s'ajoutent 219 M€ de pertes potentielles sur les joueurs conservés. Un résultat terrible pour un club dont le volume de transferts atteint 1,319 milliard d'euros depuis 2022. À l'échelle mondiale, seul Al Hilal fait pire avec un déficit de 502 M€, dont 315 M€ sur les joueurs cédés. Le club saoudien présente même ce bilan avec un volume de transferts nettement inférieur à celui de Manchester United (880 M€).

Les difficultés ne concernent pas uniquement ces deux formations. Al Nassr (-229 M€) et Tottenham (-188 M€) figurent également parmi les mauvais élèves. Le cas des Spurs est particulièrement intéressant. Malgré un volume de transferts colossal de 1,632 milliard d'euros, le club londonien affiche seulement 46 M€ de bénéfices sur ses recrues revendues, contre une dépréciation estimée de 234 M€ sur celles encore sous contrat. West Ham (-82 M€) et Leicester (-88 M€) complètent le tableau peu flatteur des clubs anglais, tandis que les formations saoudiennes occupent quatre des cinq dernières places du classement mondial.

Francfort et le Real, deux modèles gagnants

À l'opposé, l'Eintracht Francfort domine le classement avec une valorisation de 527 M€. Une performance construite sur 293 M€ de bénéfices à la revente et 234 M€ de valorisation estimée des recrues conservées. Le Real Madrid suit à seulement un million d'euros (+526 M€), mais avec une différence majeure. Les Merengue ne comptabilisent que 27 M€ de plus-values réalisées, contre 499 M€ de gains potentiels. Deux stratégies bien distinctes qui illustrent la capacité des clubs à valoriser leurs investissements, que ce soit en revendant au bon moment ou en développant leur effectif.

Cette valorisation madrilène repose notamment sur Kylian Mbappé, arrivé gratuitement et désormais estimé à plus de 150 M€, et Arda Güler, acheté 30 M€ et évalué à 120 M€. Le Paris Saint-Germain complète le podium, devant Benfica et Manchester City. En France, Nice (-60 M€) et Rennes (-21 M€) affichent un bilan négatif, contrairement à Lorient (+6 M€). Reste une nuance importante : ces chiffres comprennent des gains potentiels et ne préjugent pas de la réussite sportive. Un recrutement peut coûter cher, mais rapporter des titres.

MAXIFOOT