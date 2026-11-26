Désiré Doué (21 ans, 15 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) pourrait manquer le début de la préparation estivale du Paris Saint-Germain en 2027. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le milieu offensif français devra surtout éviter de précipiter son retour à la compétition, comme l’a expliqué le chirurgien Bertrand Sonnery-Cottet sur RMC.

"Les statistiques, c’est huit, neuf mois pour retrouver la compétition. Si on fait reprendre les joueurs avant, le risque est considérable", a prévenu le spécialiste du genou, qui évoque un taux de récidive de 20% en cas de reprise avant huit mois après l’opération. Le médecin s’est néanmoins montré très rassurant quant aux chances du Parisien de retrouver son meilleur niveau.