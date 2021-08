AL SEYNI NDIAYE (PORTIER DES LIONS) ‘’Toujours bon de commencer par une victoire’’ ‘’Je ne fais que mon travail. Je suis le dernier rempart et on attend de moi que je fasse des arrêts et que je reste concentré tout le match. Et c’est simplement ce que je me suis évertué à faire. C’est toujours bon de commencer par une victoire. D’autant que celle-là, elle est belle ! Oui, le fait de prendre un but d’entrée a peut-être servi de déclic. Il était important de ne pas perdre le fil de ce match. Cela va nous permettre d’aborder les autres rencontres avec un peu plus de sérénité.’’ Résultats Vendredi Sénégal - Uruguay 6-1 Dimanche 17h30 Portugal - Sénégal Mardi 24 août 12h Oman - Sénégal