Le président de la République, Macky Sall, s’incline devant la mémoire des quatre soldats victimes d’une explosion d’une mine, dans la commune de Djibidione, département de Bignona, région de Ziguinchor, le jeudi 14 octobre.

‘’Je m'incline devant la mémoire de quatre de nos Jambars, tombés au champ d'honneur, après l’explosion d’une mine antichar, dans le département de Bignona. Au nom de la Nation, j'adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés’’, a-t-il déclaré sur son compte twitter. En sus des quatre soldats décédés, l’accident a fait trois blessés.