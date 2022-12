Quelques jours après le rejet de la motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi, le président du groupe Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop, est revenu sur cet échec et révélé les tractations avec Wallu Sénégal avant le vote.

Le jeudi 15 décembre dernier, la motion de censure introduite par Yewwi Askan Wi a été rejetée. Hier, les parlementaires de Yewwi Askan Wi ont donné les raisons qui les ont poussés à la déposer. "Le Premier ministre Amadou Ba a clairement indiqué qu'il allait s'inscrire dans la continuité. Ce qui signifie que nous allons continuer à subir les arrestations, les détournements, la corruption, la mal gouvernance. Accepter cela signifierait que nous sommes sur le fait que 5 500 personnes soient en détention provisoire. Accepter cela signifierait que ce qui est reproché à Karim Wade est vrai, alors que nous savons que c'est faux", a déclaré Birame Soulèye Diop, Président dudit groupe, lors d’un point de presse.

Ensuite, il est revenu sur les coulisses de ce dépôt qui a vu l’abstention des députés de Wallu Sénégal. "Nous avons été convoqués le lundi 12 (décembre) pour la Déclaration de politique générale. Le dimanche 11, à 23 h 30, il a été tenu une réunion durant laquelle on devait statuer sur un certain nombre de sujets et quand la motion de censure a été synthétisée, à 23 h 34, j'ai appelé le président Lamine Thiam, sans succès. Le lundi, jour de la Déclaration de politique générale, à 8 h, je l'ai appelé encore une fois sans succès. À 9 h 04 mn, il m'a lui-même rappelé me disant qu'il était dans les embouteillages. Lorsqu'il est arrivé à 9 h 45, je l'ai rejoint à son bureau pour lui présenter la situation. Il m'a fait savoir que son groupe avait tenu une réunion, mais que la motion de censure n'avait pas été évoquée’’, raconte le responsable politique de Pastef.

Il poursuit : ‘’Aussi, il m'a expliqué que pour tenir une autre réunion, il fallait qu'il prenne les avis des hauts d'en haut. Je lui ai rétorqué que nous restions à l'écoute."

Ensuite, le député renseigne avoir pris l’avis de Mamadou Lamine Thiam sur le "meilleur moment de dépôt de la motion". Ce dernier, dit-il, lui a demandé d’aller voir Mamadou Lamine Diallo. Ce que, dit-il, il a fait. "J'ai chargé Abass Fall de l'appeler. D'ailleurs, nous avons appliqué les conseils de Mamadou Lamine Diallo", déclare le maire de Thiès-Nord.

Ensuite, il renseigne qu'une réunion a été organisée entre Mamadou Lamine Thiam, Mamadou Lamine Diallo et lui, le mardi à 10 h. Puis, "une copie de la motion a été envoyée au président du groupe Wallu, le même jour à 18 h. Nous avons patienté jusqu'à 20 h avant de déposer la motion de censure".

Ce qui lui fait dire que l'abstention n'avait pas été retenue comme une alternative. ‘’Elle n’était pas permise’’’, selon ses dires. Le responsable d’ajouter que les deux groupes "ne sont pas tenus d'être d'accord sur tous les sujets. Toutefois, précise-t-il, il serait bien d'être véridique".

Néanmoins, il semblerait que les prolongations du marathon budgétaire ne soient pas finies. Birame Soulèye Diop annonce que "le Premier ministre va revenir à l'Assemblée nationale pour s'expliquer à travers des questions d'actualité". Puisque les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré ont déjà déposé une question d'actualité sur le rapport de la Cour des Comptes.