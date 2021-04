Le secteur de la santé va connaitre, les jours à venir, des mouvements. Du moins, si l’Etat ne règle pas la situation. L’alliance des syndicats And Gueusseum a déposé, hier, un préavis de grève allant du 12 mai au 11 novembre.

Après les menaces du Syndicat autonome des médecins et pharmaciens du Sénégal (Sames) c’est au tour d’And Gueusseum de monter au créneau. L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) Sutsas-SUDTM-Sat Santé/D-CNTS/Santé (And Gueusseum) a déposé, hier, un préavis de grève couvrant la période du 12 mai au 11 novembre 2021. Le syndicat demande l’ouverture de négociations et l’application d’accords signés par le gouvernement.

Dans un communiqué parvenu hier à ‘’EnQuête’’, le syndicat réclame le respect de la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. Il veut aussi l’application de l’arrêté ministériel (Msas) portant organisation de la formation à distance pour combler les gaps de connaissances et de compétences en vue du reclassement des récipiendaires titulaires de parchemin dans la hiérarchie A2 de la Fonction publique, conformément au décret 2018-1430.

Mballo Dia Thiam et ses camarades exigent du gouvernement l’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans. Egalement, ils veulent la réalisation de la signature du décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Centre national de la Fonction publique locale. Pour ces syndicalistes, l’organisation de la formation complémentaire des assistants infirmiers conformément aux conclusions du séminaire de la Direction des ressources humaines du ministère de la Santé et de l’Action sociale, est une obligation.

De plus, And Gueusseum réclame la révision de la rémunération des conseillers en action sociale dépouillée d’indemnités, le relèvement de l’indemnité de risque à 100 000 F CFA et son inclusion dans la liquidation de la pension de retraite et le relèvement de l’indemnité d’itinérant à 50 000 F CFA.

Pour And Gueusseum, il faut le recrutement, dans la Fonction publique, du stock de contractuels à durée déterminée (étatiques et communautaires) remplissant les critères d’ancienneté et d’éloignement. Il réclame l’octroi d’une indemnité de représentation et de spécialisation paramédicales et la révision de l’arrêté portant clé de répartition des ressources des CDS.

Pour Mballo Dia Thiam, le remboursement des créances de l’Etat sur les centres de traitement épidémiologique (CTE) et les personnels municipaux, contractuels, étatiques ainsi que celles de la Couverture maladie universelle n’est pas négociable. En outre, il demande le parachèvement des procédures d’octroi des parcelles à usage d’habitation aux victimes du programme de logements sociaux Sutsas/Namora, en application des instructions du chef de l’Etat, de même que l’attribution de parcelles à usage d’habitation aux coopératives d’habitat des syndicats.

VIVIANE DIATTA