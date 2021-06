Le Mouvement de la réforme pour le développement (MRDS) a tenu, les 12 et 13 juin derniers, son troisième Congrès ordinaire à Rufisque sur le thème ‘’Éthique, efficacité politique et refondation’’. Ses membres ont profité de l’occasion pour renouveler le Comité directeur et les textes du parti, en vue de redynamiser ses activités dans le contexte de la préparation des Locales prévues en janvier 2022.

‘’Le parti réaffirme la centralité de son credo : ’Pour une véritable éthique en politique’ et oriente son action vers une refondation de sa base sociologique en vue de s’inscrire dans l’efficacité politique’’, lit-on dans la note parvenue à ‘’EnQuête’’. Pour afficher son engagement politique en perspective des prochaines élections, le MRDS a profité de son Congrès pour apporter des modifications sur ses textes de base avec de nouvelles orientations.

Il s’agit, entre autres, d’inscrire leurs actions politiques dans la ligne idéologique, les orientations, les choix stratégiques et méthodologiques du parti et d’œuvrer ‘’inlassablement pour la conservation de notre modèle sénégalais de stabilité, de paix, de vivre ensemble et de la cohésion sociale’’. Le MRDS exige aussi du gouvernement le gel de la flambée des prix des denrées de première nécessité, la protection des industries et la mise en œuvre de mesures idoines pour la relance économique ainsi que la pacification du climat social et la satisfaction sans délai des points d’accord signés avec les différents syndicats et de prendre toutes les mesures d’urgence pour la réussite de la campagne agricole.