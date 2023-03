Inviter les populations à avoir un sentiment de vie communautaire, la conscience morale du bien commun, c’est l’invite du ministre de la Pêche et de l’Économie maritime pour sauver les fonds marins à l’endroit de la population.

L'utilisation de la mer comme principal exutoire naturel a entraîné diverses formes de dégradation du milieu dont les conséquences sont énormes. À cela s'ajoutent des activités diverses qui ont pour conséquences la pollution, la destruction des habitats et, par conséquent, la perte de la biodiversité. C’est pourquoi le Projet de nettoyage des fonds marins (Pronet/FM) a été mis en place.

Pour ministre de la Pêche et de l’Économie maritime qui présidait, hier à Pikine, la journée de lancement de ce projet, le Pronet/NET a pour objectif de réduire nettement la pollution marine, notamment due aux ordures de tous types, en particulier celles résultant des activités terrestres et de la pêche, de promouvoir un comportement éco-responsable et le recyclage des déchets issus des fonds marins et d'assurer un suivi permanent de la salubrité des petits fonds.

Pour Papa Sagna Mbaye, tous les spécialistes sont d'accord que la pollution marine pose énormément de problèmes. Ces fonds marins, qui sont des lieux de prédilection de reproduction et d'entretien d’une biomasse, sont aujourd'hui altérés par une présence massive de déchets qui ne sont que l’œuvre de l'humain. ‘’Ces plongeurs, à moins de 30 m de nage, ont eu à extraire au moins une centaine de kilos de déchets. Mais imaginez l’ampleur des dégâts sur les 740 km de côtes que nous avons. Il faudrait faire quelque chose. Ce fond marin doit être nettoyé. Il doit être surveillé. Nous n'avons pas le matériel qu'il faut ni le nombre d'agents. Mais nous avons l’idée de la sensibilisation. Et si chacun est animé de ce sentiment de vie communautaire, la conscience morale du bien commun, je pense que chacun sera son propre gendarme pour s’auto-interdire certaines pratiques qui peuvent nuire à cet écosystème avec les conséquences incalculables qu'on peut avoir sur la santé publique’’, indique le ministre.

L’ambassadeur de l'UE auprès de la République du Sénégal a, lui, mis l’accent sur le partenariat solide entre l'Union européenne et l’État sénégalais dans le domaine de la pêche qui les pousse à s’associer à cette action de sensibilisation des pêcheurs et de la population à garder les côtes propres ainsi que le fond des mers. Aux yeux de Jean-Marc Pisani, la sensibilisation des populations est une dimension très importante. Sans un changement d'attitude des populations, rien ne sera possible.

‘’C'est très difficile de faire cohabiter les ressources de poisson et tous ces déchets. Il faut absolument sortir ces déchets des océans, de manière à prendre soin des ressources halieutiques des poissons qui sont aussi une ressource économique très importante pour le pays. Il y a des technologies modernes pour éviter les rejets dans la baie de Hann, puisque c’est essentiellement des rejets de nature industrielle et puis, avec toute une série de stations d'épuration qui permettront d'éviter les rejets. Mais pour la baie de Hann, on l'a vu aujourd'hui, les pêcheurs, à quelques centaines de mètres du littoral, à 30 m de profondeur, en l’espace de deux heures, ont ramené des quantités considérables de plastique. C’est ces ressources-là qu’il faut sortir de l’eau, mais sans doute aussi les recycler. Mais il y a aussi l’idée de construire une chaine de valeur dans le domaine de ces déchets’’, a souhaité l’ambassadeur.

CHEIKH THIAM