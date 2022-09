Le gouvernement du Premier ministre Amadou Ba a été présenté, le samedi 17 septembre, au grand complet. À Kolda, la classe politique apprécie diversement les choix faits. Si certains responsables félicitent cette composition, d'autres, par contre, n’ont pas hésité à critiquer les choix du Premier ministre, orchestré par le président de la République Macky Sall.

Depuis la publication de la liste du nouveau gouvernement, les réactions n’ont pas manqué au niveau de la classe politique, suivant qu’on est du côté du pouvoir ou de l’opposition. Le coordonnateur départemental du parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) d’Ousmane Sonko, a été l'un des premiers à taper sur ce nouveau gouvernement.

Nfamara Mané est visiblement surpris par la nomination de certains ministres. Il a soutenu qu’on ne peut pas ‘’attendre grand-chose de ce nouveau gouvernement. Parce que d’autres, parmi ces ministres, n’ont jamais été ministres ni députés, encore moins directeurs d’une société. Ils n’ont aucune compétence, encore moins d’expérience en la matière. Leur seul mérite, c’est des insulteurs. Donc, Macky Sall a fait un recrutement pour des gens qui ne vont pas se battre pour soulager les populations, mais c’est un dispositif qui est là pour attaquer toute personne qui s’en prendra à Macky Sall ou à son gouvernement’’, a-t-il dit.

‘’Des ministres ont été renvoyés à cause de leur incompétence et d’un manque de volonté pour travailler pour le développement du pays. Aujourd’hui, on les rappelle et leur confie des postes stratégiques. On sait qu’ils ne peuvent rien apporter de nouveau’’, dit-il. ‘’Les Sénégalais vont encore devoir supporter les caprices de cette coalition Benno ‘Tass Yaakaar’ pendant 16 mois. Ce gouvernement est finissant’’, ajoute-t-il.

Un gouvernement pro-Macky

Le secrétaire général de la fédération départementale du PDS de Kolda, Ndiogou Dème, a pour sa part regretté de constater que ‘’c’est un gouvernement pro-Macky. Au lieu de parler de son départ, le président de la République a nommé un Premier ministre qu’il avait lui-même mis de côté. J’ai plutôt vu un gouvernement pléthorique de 38 ministres’’. Ce gouvernement d’attaque et de combat, comme l’a dit Macky Sall, devrait être au début de son mandat. Ce n’est pas à la fin de son magistère que Macky Sall va nous proposer un gouvernement soi-disant d’attaque et de combat qui, en réalité, n’est pas un gouvernement pour le développement du Sénégal, mais c’est un gouvernement qui va s’attaquer et combattre tous ceux qui sont contre lui et son gouvernement. Pour preuve, dans la région de Ziguinchor, deux ministres ont été bombardés pour gérer le cas d’Ousmane Sonko et Dakar, la capitale où des ministres, pas des moindres, ont été également choisis pour affronter Barthélemy Dias, Maire de la ville. Macky Sall se trompe lourdement, il ne peut rien contre lui’’.

Par contre, selon le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Daouda Sidibé, le président de la République a encore une fois de plus mis en place un gouvernement d’attaque, de missions et de combat pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. ‘’L’espoir est donc avec ce nouvel attelage gouvernemental qui, il faut le dire, est compétent, efficace, travailleur, aux qualités humaines saluées et reconnues par tous. C’est une occasion pour nous de lui transmettre nos sincères et vives félicitations tout en leur souhaitant plein succès’’, a-t-il soutenu.

NFALY MANSALY