Pour offre et cession de drogue, Rokhaya Kanté, son fils Abdou Kader et l’ami de celui-ci, Serigne Alioune Cissé, ont comparu à la barre. Même s’ils ont tous contesté les faits, le représentant du ministère public a requis 4 ans d’emprisonnement ferme contre la dame de 50 ans et 2 ans contre son fils. Ils seront édifiés sur leur sort le 1er juillet.

Son fils à ses côtés, Rokhaya Kanté a reconnu à la barre être une fervente consommatrice de cocaïne. Âgée de 50 ans, elle est poursuivie pour offre et cession de drogue. Les mêmes faits sont reprochés à son fils Abdou Kader et à l’ami de celui-ci, Serigne Alioune Cissé.

Informés d’un trafic intense de drogue entre Ngor, Ouakam et Yoff, dirigé par la dame Rokhaya Kanté et sa sœur, les gendarmes de la Section de recherches ont établi des planques dans les parages. Suspectant Abdou Kader d’être de mèche avec sa génitrice, les pandores parviennent à le piéger. Au lieu du rendez-vous, ils vont procéder à son arrestation, alors qu’il était avec son ami Serigne Alioune Cissé.

Selon les gendarmes, dès qu’ils les ont vus, ils ont jeté le produit prohibé qu’ils détenaient par-devers eux. Ainsi, ils se sont rendus chez les deux individus afin d’y effectuer des fouilles qui se sont avérées infructueuses.

Il ressort également du dossier que Rokhaya Kanté, qui a senti la présence des enquêteurs de la Section de recherches chez elle, a pris la poudre d’escampette. Entendu, Abdou Kader confortait l’accusation selon laquelle sa mère s’activait dans le trafic de cocaïne. Quant à Serigne Alioune Cissé, il soutenait qu’il était étranger aux faits qui lui ont valu son arrestation.

Abdou Kader est finalement placé sous mandat de dépôt, le 20 mai 2019. Ce n’est que quelques mois après, plus précisément le 29 janvier 2020, que Rokhaya Kanté sera mise derrière les verrous, après avoir été activement recherché par les pandores.

A la barre, Abdou Kader a contesté les faits et jure n’avoir jamais été au courant que sa mère était une droguée. ‘’Je n’ai jamais vu de la cocaïne. Le jour de mon arrestation, je me rendais chez mon ami Baïlo, et Serigne Alioune ne faisait que m’accompagner. On a été arrêté vers 1 h du matin. Après nous avoir fouillés, les gendarmes n’ont rien retrouvé sur nous’’, s’est-il défendu.

Des propos confirmés par son ami Serigne Alioune Cissé qui a comparu libre.

Pour sa part, Rokhaya Kanté a disculpé les jeunes prévenus. Toutefois, après avoir nié les faits qui lui sont reprochés, elle a avoué être une droguée. ‘’Je suis possédée par des djinns. Ils me poussent à me droguer. Je ne le fais pas exprès’’ (sic), a soutenu la dame qui était très agitée.

Selon elle, le jour de son arrestation, quand elle a vu les gendarmes, elle a allumé toute la cocaïne qu’elle détenait et elle a tout fumé. Car, souligne-t-elle, elle est dépendante à ce produit.

Toutefois, elle précise qu’elle n’a jamais été une trafiquante. ‘’Les gendarmes ont mis la pagaille dans mes ‘khamb’, rien que pour voir si j’avais dissimulé de la drogue là-bas. Ils ont mis en colère mes djinns’’, fulmine-t-elle.

Ayant un dossier pendant devant la justice pour des faits similaires, Rokhaya Kanté martèle qu’elle a toujours eu honte de reconnaître devant son fils qu’elle est une droguée. Interrogée sur l’identité de son fournisseur, la prévenue, sur un ton ferme, dit ne jamais divulguer le nom de celui-ci, qui n’est plus d’ailleurs au Sénégal.

Et quand le juge l’a invitée à se rasseoir pour écouter le réquisitoire et les plaidoiries des avocats, Rokhaya Kanté, avec empressement, a rejoint le box des accusés. ‘’Je ne vais jamais m’asseoir sur vos fauteuils rouges-là. Mes djinns ont horreur de la couleur rouge’’, a-t-elle tonné, en agitant ses mains.

Malgré leurs dénégations, le représentant du ministère public, convaincu de la culpabilité de Rokhaya Kanté et de son fils Abdou Kader, a requis qu’ils soient condamnés respectivement à 4 et 2 ans d’emprisonnement ferme. Pour ce qui est de Serigne Alioune Cissé, il s’en est rapporté à la décision du tribunal.

Maitre Abou Abel Daff, avocat d’Abdou Kader, a sollicité le renvoi des fins de la poursuite de son client. ‘’La détention de drogue reprochée à mon client fait défaut et il ignorait que sa mère utilisait ce produit prohibé’’, a plaidé la robe noire.

Maitre Iba Mar Diop a, de son côté, demandé une application bienveillante de la loi pour sa cliente Rokhaya Kanté qui a reconnu être une consommatrice de drogue. ‘’Les gendarmes ont des préjugés envers cette famille’’, s’est plaint l’avocat qui a demandé la disqualification des faits en détention et usage de drogue.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 1er juillet.