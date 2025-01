Opérations gendarmerie

Dans sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, la gendarmerie nationale a effectué plusieurs opérations pour lutter contre la délinquance urbaine, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2025, entre 23 h et 6 h.

Ainsi, selon un communiqué de la division de la communication parvenue à ‘’EnQuête’’, la compagnie de gendarmerie de Dakar, appuyée par des escadrons mobiles, du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), d’une section cynophile et d’une équipe de l’escadrille des drones, a obtenu de bons résultats. Il s'agit de 48 personnes interpellées, dont deux femmes sénégalaises et six Guinéens pour des motifs d’identification, d’ivresse publique et manifeste, de racolage et de détention de chanvre indien.

Douze véhicules immobilisés, dont quatre pour visite technique expirée, quatre pour certificat de mise en consommation (CMC) expiré, trois pour non-présentation de pièces, trois pour défaut de lumière et 56 motos immobilisées, dont 23 pour non-présentation de documents afférents à la mise en circulation, 33 pour non-port de casque.

Il y a aussi 15 permis saisis, 78 000 F CFA d’amendes forfaitaires perçues et 18 cornets de chanvre indien saisis. Ces opérations, selon la note, vont se poursuivre sur tout le territoire national pour mieux garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, dans la poursuite de ses opérations de lutte contre le trafic et l’usage de stupéfiants initiées sur l'ensemble du territoire national, les unités territoriales ont enregistré des résultats significatifs. Après les saisies opérées par la brigade de Thiaroye les 8 et 12 janvier 2025 (100 et 480 kg), la brigade de Karang vient de procéder à la saisie de 22 kg de chanvre indien, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2025, aux environs de 3 h 45 mn.