Pacte social

Depuis quelques semaines, le président de la République, Macky Sall, avait instruit, lors d’une réunion hebdomadaire du gouvernement, le ministre du Tourisme et des Transports aériens de veiller à la stabilité sociale et à la relance des secteurs qu’il dirige.

Alioune Sarr a respecté le vœu du président. Hier, il coprésidait, avec son collègue du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, ainsi que la présidente du Haut conseil pour le dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, la cérémonie de signature du Pacte national de la stabilité sociale et de la relance du secteur du tourisme et des transports aériens. Ainsi, tous les acteurs du secteur y ont pris part.

Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, il est indiqué qu’il ‘’est l’aboutissement d’un processus d’élaboration adossé à une démarche partenariale construite autour du tripartisme impliquant le gouvernement, les organisations professionnelles des travailleurs du secteur, les organisations patronales du secteur du tourisme ainsi que le Haut conseil du dialogue social (HCDS).

...Son objectif est, d’une part, de mobiliser les travailleurs pour l’atteinte des objectifs stratégiques de relance et la suspension des mots d’ordre ou préavis antérieur de grève ou de mouvements. D’autre part, de maintenir, dans la mesure du possible, des emplois existants, tout en veillant à la préservation de leur outil de travail et au paiement des salaires dans un cadre de dialogue permanent au sein des entreprises’’. Il devrait également permettre d’assurer ‘’la diversification de l’offre touristique, en proposant de nouveaux produits.

Dans le sillage de cet élan, le gouvernement s’est engagé à mettre en place une ligne de crédit domicilié dans les livres de deux banques partenaires d’un montant de 75 milliards de F CFA dont 50 milliards pour le secteur du tourisme et 25 milliards pour les transports aériens’’, annonce-t-on. A cet effet, rassure-t-on, ‘’les conventions de partenariat avec les banques sont déjà signées et les comités de gestion des crédits du tourisme et des transports aériens ont démarré leurs travaux en vue d’examiner les demandes de financement des entreprises’’.