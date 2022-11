Remobiliser les troupes pour reconquérir Dakar et la commune de Yoff, en changeant de stratégie. C’est l’appel lancé par le coordinateur de la coalition BBY, Papa Mahama Sémou Diouf.

Le temps d’une après-midi, le coordinateur de la coalition BBY et par ailleurs responsable politique à Yoff a regroupé les femmes, les jeunes et les personnes du 3e âge de cette localité, avant-hier, pour leur faire part des nouvelles stratégies pour reconquérir les votes perdus.

Lors de cette première rencontre, depuis les dernières élections, Papa Mahama Sémou Diouf a souligné que l’heure est à la mobilisation avec toutes les armes pour récupérer cette commune qui doit être la chasse gardée du président de la République, puisque Yoff lui appartient.

‘’Les populations de cette zone ont beaucoup d’estime pour le chef de l’État. Elles ne lui souhaitent que du bien. Il est temps qu’on retourne dans les bases pour faire vivre les comités. Ne laissons aucun coin de cette commune pour convaincre les habitants à aller s’inscrire sur les listes de vote. Pour gagner les élections, il faut gagner l’école japonaise. Elle ne doit plus sortir des mains de Macky Sall. Il faut que les Yoffois votent pour Yoff. Il faut arrêter d’habiter dans une cité et aller voter ailleurs. Ceci doit faire l’objet d’une discussion franche entre nous.

Il faut récupérer Dakar et Yoff des mains inexpertes qui les dirigent. Pour y arriver, ce ne sera pas un travail qui consiste à montrer de belles voitures, de se disputer au sein de la coalition, mais de loin, ce sera de discuter avec la population, leur vendre le produit que nous avons. Il faut aussi qu’on oublie les formules qui nous font perdre les élections. On doit arrêter les stratégies perdantes. Je pense, qu’il est temps qu’on cherche d’autres stratégies, en changeant de méthodes’’, a indiqué, le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT).

Selon qui, l’électorat sénégalais n'appartient à personne. Les populations votent pour les candidats en qui elles ont confiance. ‘’Il est temps qu’on remobilise la population. Soyons unis. Ainsi, nous allons avoir de bons résultats. Nous irons voir toutes les couches de la commune de Yoff. Nous allons impliquer tout le monde, y compris les responsables de la coalition BBY. J’ai la légitimité pour diriger ce combat. Le président a un bon bilan. Il est adoré par la population.

Dakar mérite un maire sérieux, qui a un projet à la hauteur de la capitale du Sénégal. Il nous faut un leadership fort, humble et éclairé pour regagner ce que nous avons perdu. Il faut qu’on évite les pièges des politiques politiciennes. La capitale sénégalaise ne peut pas être le rendez-vous des petits pics politiciens. On doit dépasser ce stade en ayant une vraie vision pour permettre à la capitale d’avoir un projet de vie sérieux et structuré et aux bénéfices de tous les citoyens de Dakar. Il faut qu’on parle d’écologie, avec des lacs un peu partout. C’est ce genre de question que nous attendons et non des discutions de bornes-fontaines tous les jours’’, a-t-il poursuivi.

Concernant l’affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, M. Diouf a confié que le Sénégal ne sera le jouet de personne. Il n’a pas été construit dans des enfantillages. C’est un pays qui a la baraka, qui a beaucoup de personnes ressources. ‘’Le temps de la justice ne peut pas être celui de la politique. Si on a des soucis judiciaires, on doit aller répondre et non y impliquer la population. Aucune mort ne doit y avoir, quand une personne a un problème avec la justice, surtout avec une affaire de vie privée entre deux adultes. Le juge va rendre son verdict. Ousmane Sonko doit aller répondre pour laver son honneur, au lieu de passer tout son temps à accuser des gens à tort et à travers. C’est tout ce dont nous attendons de lui’’, a déclaré le porte-parole de BBY.

CHEIKH THIAM