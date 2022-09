Passation de service

Le nouveau ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, s’est engagé, mercredi, à multiplier les efforts afin de répondre aux préoccupations des acteurs du secteur.

‘’Je mesure, à juste titre, les nombreux défis qui nous attendent. Je suis persuadé qu’ensemble, nous les relèverons. Retenez que je ne ménagerai aucun effort pour répondre aux multiples attentes et préoccupations de tous les acteurs du secteur de l’environnement’’, a-t-il déclaré lors de sa prise de service à la tête de ce département ministériel. Ndoye a notamment pris les rênes du ministère de l’Environnement à la faveur de la formation, dimanche, d’un nouveau gouvernement, à la suite de l’installation de la nouvelle Assemblée nationale issue des Législatives du 31 juillet. Le ministre chargé de la Pêche et de l’Économie maritime dans le gouvernement sortant a invité les forces vives du pays à travailler main dans la main afin de démontrer aux autorités que le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique pouvait être le porte-étendard du développement socioéconomique du Sénégal.

‘’Notre leitmotiv sera le travail, le dialogue et la concertation dans le respect strict des lois et règlements de notre pays’’, a encore dit Alioune Ndoye. Il a salué le travail de son prédécesseur à la tête du ministère de l’Environnement, louant notamment la détermination, l’abnégation, l’engagement et la persévérance d’Abdou Karim Sall, citant, entre autres réussites, l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires. Évoquant l’adoption de nouvelles lois sur le plastique, la biosécurité et un code de l’environnement à l’actif du ministre sortant de l’Environnement, Ndoye s’est engagé à suivre les pas d’Abdou Karim Sall.

...Dans cette perspective, il a promis d’œuvrer à la mise en place d’organes dont les textes législatifs et réglementaires allaient préalablement être soumis au Conseil des ministres pour leur adoption. ‘’Notre ligne de guidage consiste à gérer des idées, des initiatives, des projets et des actions, en y adhérant volontairement pour améliorer le fonctionnement du ministère et de ses démembrements, et pour atteindre les objectifs’’, a fait savoir Alioune Ndoye.

"Après trois années et cinq mois à la tête du ministère de l’Environnement et du Développement durable, je laisse la conduite des affaires à monsieur Alioune Ndoye, un collègue et un frère", a de son côté réagi le ministre sortant. Il s’est réjoui du travail abattu sous son magistère à la tête du ministère de l’Environnement, citant par exemple les nombreuses visites et tournées à travers le pays et à l’étranger dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République. ‘’Nous avons fait adopter la loi sur le plastique, la loi sur la biosécurité, le classement historique de neuf forêts, la création de plusieurs aires marines communautaires protégées, dont celle de Gorée, entre autres’’, a rappelé Abdou Karim Sall.