Pastef/Mbour

Le responsable chargé de la communication du parti Pastef à Mbour n’a pas pris de gants pour livrer sa lecture suite à la formation du nouveau gouvernement sous la houlette du tout nouveau Premier ministre Amadou Ba. Selon lui, ‘’c’est un gouvernement de beaux parleurs. On comprend que ce qui préoccupe le président Macky Sall, c’est moins le travail efficient que le combat politique. On ne s’attend pas à ce que ce gouvernement fasse un travail de lutte et de combat, ni à prendre en charge les préoccupations des Sénégalais’’.

Pour preuve, explique Moustapha Ndiaye, ‘’on a vu des noms dont la spécialité n’est que la communication médiatique. Par exemple, un Yoro Dia comme porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, il y a problème parce que ce n’est pas sa spécialité. On a vu des gens comme Mame Mbaye Niang, dont l’intégrité et l’efficacité posent problème, qui reviennent aux affaires… Ces gens-là, on ne les connait que parce qu’ils sont forts en matière de discussion politique. Ces gens-là, on ne s’attend pas à ce qu’ils fassent un travail, mais plutôt à porter des combats politiques’’. Dans le même cadre, ajoute-t-il, ‘’le choix de Yankhoba Diattara dont les compétences posent problème à la place Matar Bâ qui a fait un travail assez remarquable dans le sport, et le fait d’avoir laissé en rade des personnes comme Maguette Sène et Serigne Guèye Diop, justifie que le choix ne s’est pas fait sur la base de critères de compétences, mais plutôt sur un besoin de combat politique’’.

...Dans cette perspective, indique-t-il, ‘’on a vu certaines appellations dans ce gouvernement. Et d’après certains analystes juridiques, notre Constitution ne reconnaît pas ces postes au sein du gouvernement. Nous avons entendu la nomination de Moustapha Niasse comme haut représentant du président de la République, Mahmouth Saleh comme envoyé spécial du président de la République. Il y a également les ministres auprès d’un ministre. Ces appellations ne sont pas reconnues par notre Constitution’’. Il estime que la création de ces nouveaux postes montre que ‘’ce qui intéresse le président Macky Sall, c’est moins la conformité aux lois que la satisfaction des ambitions politiques’’.

D’ailleurs, sur le plan politique, le responsable de la communication de Pastef dans le département de Mbour est sûr que ‘’le gouvernement qu’il nous a proposé est la preuve qu’il n’a pas délaissé son ambition de se faire réélire ou en tout cas d’élire un de ses proches pour rester au pouvoir, parce que c’est un gouvernement de combat’’. Pour lui, le combat politique peut avoir deux orientations : ‘’Soit d’un point de vue offensif en attaquant les opposants et justifier cette attaque au niveau des médias, ou d’un point de vue défensif pour défendre l’indéfendable qui est la candidature pour un troisième mandat.’’ Dans ce sens, Moustapha Ndiaye estime que ‘’c’est ce qui a motivé le choix de ces personnes qui sont fortes que dans les attaques dans les médias et dans le discours, dans les paroles et non dans le travail’’.