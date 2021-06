Pour mettre tous les atouts de leurs côtés afin de gagner les prochaines élections locales, les partis et mouvements alliés de l’APR de la commune de Pikine-Nord ont organisé une journée de réflexion. Selon leur porte-parole, l’objectif était de se fonder sur la pleine valorisation des potentialités de la commune, dans une démarche multi-acteurs et multi-niveaux apte à garantir la participation de toutes les forces vives de la localité. Selon Ndiawar Paye, les conclusions issues de cette journée contribueront au renforcement et à la réalisation des politiques territoriales initiées par le chef de l’État, Président de la majorité présidentielle.

‘’À Pikine-Nord, la coalition n’a perdu que deux élections sur cinq, à savoir les Municipales de 2014 et le Référendum de 2016. Nous lançons un appel solennel à toutes les forces vives de la commune et en particulier nos frères et sœurs de l’APR, à la cohésion et à la consolidation des acquis, voire une offre politique alternative. Nous allons occuper le terrain pour le maillage du territoire communal. Concernant la candidature pour diriger la mairie, nous sommes et restons à l’écoute de Macky Sall. Son choix sera le nôtre. L’essentiel pour nous est de tout faire pour gagner les élections. Une défaite nous est interdite’’, a dit M. Paye.