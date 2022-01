Les élections locales ont été émaillées, hier, par quelques couacs à Pikine. Il y a eu des bagarres et des interpellations. Le maire de Pikine-Ouest a été hué.

Hier à Pikine, il y a eu du grabuge, un peu partout, lors du vote. Le maire de la commune de Pikine-Ouest, Pape Gorgui Ndong, a été chahuté par des militants de l’opposition, lorsqu’il s’est rendu au centre de vote du CEM Cherif Mouhamadoul Habib Tidjiani, pour faire le point avec ses mandataires et représentants et surveiller le déroulement du scrutin. Il y a eu des huées, puis des jets de pierres et l’usage de pompes à gaz. Le maire a dû son salut à sa garde rapprochée qui lui a frayé un chemin, pour qu’il puisse rejoindre sa voiture et quitter les lieux dare-dare.

Non loin de là, à Pikine-Ouest et à Pikine-Nord, des bagarres ont éclaté entre militants de l’opposition et du pouvoir. La police, témoin des faits, a interpellé quelques personnes des deux camps, avant de voir la situation se calmer. D’autres échauffourées ont été constatées dans plusieurs endroits du département, toujours entre pouvoir et opposition.

Du côté de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, le candidat de la coalition BBY, Mamadou Guèye, a dû lancer un appel au calme, lorsqu’il a eu vent que des responsables du camp adverse s’étaient déployés dans plusieurs endroits pour intimider ses militants et les inciter à ne pas voter.

Egalement, dans le département, le vote a démarré tardivement, pour moult raisons. On peut citer, entre autres, une absence d’encre, de procès-verbaux… Des cas d’achat de consciences ont aussi été signalés dans quelques endroits.

CHEIKH THIAM