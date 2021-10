Le Parti des libéraux et démocrates (Liberté-Ethique-Solidarité) PLD/And Suqali va participer aux élections départementales et municipales du 23 janvier 2021. Son Directoire national l’a fait savoir, lors d’une rencontre tenue mardi dernier pour faire le point sur la préparation des investitures aux élections territoriales du 23 janvier 2022. Ainsi, Mamadou Bamba Ndiaye renseigne, par le biais d’un communiqué, que conformément aux dispositions de la note d’orientation, le parti a déposé les cautions nécessaires pour les scrutins communaux et départementaux.

Le vice-président, porte-parole du PLD/And Suqali, d’ajouter : ‘’Toutefois, il convient de proscrire toute alliance avec l’opposition et/ou toute démarche de «prêt de récépissé» à des tendances dissidentes’’. Allié de la majorité présidentielle, le directoire du parti exhorte tous les responsables de cette coalition ‘’à privilégier des conduites fondées sur le réalisme et l’esprit de sacrifice, en vue de favoriser des victoires éclatantes au seul bénéfice du peuple sénégalais’’. Dans ce sens, il renouvelle sa confiance au leader de la majorité, le président Macky Sall, “pour opérer les arbitrages nécessaires qui, nous l'espérons, aboutiront au renforcement mutuel des différents partis alliés”.

Le directoire félicite les différents responsables du parti pour les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre des orientations contenues dans la note politique du 9 août 2021 et les exhorte à poursuivre le travail ainsi entamé dans le même esprit, à savoir : ‘’Ne ménager aucun effort pour que ces élections se déroulent dans un climat de transparence et de paix sociale ; œuvrer de toutes nos forces pour la cohésion et le triomphe de la majorité présidentielle, dans le cadre de listes communes consensuelles ; demander et obtenir que le PLD/And Suqali occupe toute la place justifiée par sa représentativité locale et, en cas de désaccord persistant, assurer la présence du parti partout où des chances raisonnables d’obtenir des élus sont constatées.’’