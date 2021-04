Point Covid-19

En 2017 quand la dame Penda BA pétant subitement les plombs avait débité les insanités les plus scabreuses sur les Wolofs, le tsunami de réprobations, de condamnations et d’indignation qui s’était abattu sur elle, venant même de son propre père, avait démontré à suffisance TOUTE LA SENSIBILITE de tout ce qui touche à l’Ethnie et …à