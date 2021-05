Le coût de l’avion présidentiel qui fait l’objet d’une intense polémique au sein de l’espace public sénégalais. Hier, la question a animé les débats à l’Assemblée nationale, permettant au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de clore le débat.

Le prix d’achat du nouvel avion présidentiel était au centre des débats, hier, lors du vote du projet de loi N°07/2021 modifiant la loi N81-52 du 10 juillet 1981 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié. Interpellé par plusieurs députés, le ministre des Finances et du Budget a clos le débat. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, le Président de la république a hérité de l’avion présidentiel, acheté par Abdoulaye Wade qui l’a utilisé 10 ans. Macky Sall l’a utilisé, à son tour, 10 ans de plus. Depuis un moment, poursuit le ministre, il a été constaté qu’il avait commencé à montrer des signes de difficultés. ‘’Je pense que, même si une voiture a des soucis, il est plus normal de la changer que de faire autre chose. Il s’agit ici de la sécurité du Président de la république qui est dessus de nous tous. On ne doit pas badiner avec sa sécurité.

Mieux, il ne l’a pas acheté pour lui, mais pour une institution. Il s’agit d’un avion de commandement. Le président a acheté pour l’armée 10 avions. Le coût total de cet avion est de 57 447 235 356 F CFA, régulièrement budgétisé dans les lois de finances 2019, 2020 et 2021 et soumis aux députés. Nous sommes à la dernière tranche de paiement. Voilà la situation qui se présente. Il est tout à fait normal qu’on puisse acheter un avion sur un budget de plus de 4000 milliards payables sur 3 ans’’, a précisé M. Diallo.

Il trouve dommage que les députés ne regardent pas assez les lois de finances que le gouvernement leur soumet. Car, chaque fois, il est proposé un chapitre budgétaire exclusivement réservé aux projets d’acquisitions. ‘’Vous pouvez retrouver cela dans le chapitre budgétaire du Ministère des forces armées (MFA). On ne peut pas faire autre chose que cela, car on vote un projet de budget sur proposition. Sur ce chapitre au niveau des MFA, vous pouvez lire qu’on avait prévu l’acquisition de nouveaux aéronefs au profit des armées sénégalaises. L’avion de commandement fait partie des flottes des armées sénégalaises’’, renseigne-t-il.

Malgré ces précisions, le député Cheikh Bara Doly Mbacké a contesté les chiffres avancés par le ministre. Selon le député de l’opposition, si le gouvernement ne donne pas le bon chiffre, il va le faire, sous peu. ‘’Je connais où se trouve cet avion. Je l’ai visité. J’y ai pris des photos. Si rien n’est fait dans ce sens, le moment venu, je vais rendre public tout ce que je sais de cette affaire. J’ai tous les documents avec moi. Il parle de 100 millions de dollars. Je signale aussi en passant qu’on ne nous a jamais proposé un projet de budget pour l’acquisitions d’un avion, les années dernières. Au contraire, c’est dans celui de 2021 qu’il a été proposé’’, a contredit le député de Bokk Gis Gis. Qui a reçu la réponse du ministre.

En effet, Abdoulaye Daouda Diallo a remis le document qui dément les propos du député. ‘’Cher honorable, svp, ne mélangez pas les choses. Ce dont je vous parle est bel et bien vrai. Les autres chiffres que vous annoncez n’existent pas. J’ai la preuve de tout ce dont je vous parle. Si vous avez des documents confidentiels, ne les publiez pas, sinon, la loi va tomber sur vous. C’est un conseil que je vous donne’’, a lâché Abdoulaye Daouda Diallo.