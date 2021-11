Après d’âpres combats pour la reconnaissance politique et la légitimité dans le landerneau politique du département, le candidat désigné de la coalition BBY à Mbour propose son plan de développement communal adossé à une vision orientée vers des axes prioritaires. Il a rassemblé l’ensemble des responsables politiques de la coalition au niveau communal, pour un séminaire de partage et d’appropriation d’un projet de programmation de la modernisation de la ville qui sera présenté lors de la campagne électorale.

A l’orée de l’ouverture de la période de pré-campagne, tous les candidats aux élections municipales de janvier 2022 sont en train de peaufiner le programme qu’ils veulent vendre aux populations pour briguer un mandat à la tête des collectivités territoriales respectives.

A Mbour, le candidat de la coalition BBY désigné par le président de la République, propose un programme orienté vers un certain nombre d’axes prioritaires. ‘’Nous avons un programme avec une vision, dix axes stratégiques et cent actions prioritaires (1-10-100). Il faut souligner également le fait qu’aucune action prioritaire n’est inscrite sans une évaluation correcte de sa faisabilité. Cela montre la sincérité avec laquelle les acteurs de la coalition ont travaillé sur ce programme’’, a informé Cheikh Issa Sall au sortir de la première journée d’un séminaire de partage et d’appropriation de son programme pour la mairie de Mbour.

Pour la circonstance, le président du mouvement Amdem a regroupé l’ensemble des cadres de la coalition au niveau communal pour valider cette vision. A l’en croire, ‘’la vision, c’est de faire de Mbour une ville solidaire, résiliente et prospère. Résiliente, parce que nous sommes à un moment où beaucoup de nos villes sont confrontées à beaucoup de chocs sanitaire, environnemental, écologique, des inondations... Donc, il nous faut réorganiser la ville de Mbour pour nous permettre d’être résilients par rapport à tous ces chocs’’.

Dans cette dynamique, explique le directeur général de l’Agence de développement municipal, ‘’la ville de Mbour a beaucoup d’opportunités. Elle fait partie du triangle vertueux dessiné par le président Macky Sall, dans le cadre du PSE. Il faut que Mbour puisse profiter de cet atout-là, en plus de sa position géographique importante qui doit jouer dans son émergence. Mbour est une ville cosmopolite, multiculturelle, accueillante ; il faut que cela puisse jouer également. C’est ça la vision qui a été définie et déclinée en 10 axes stratégiques et ces axes stratégiques n’épousent pas que les compétences transférées, parce qu’on a également voulu faire jouer la clause de compétence générale des collectivités territoriales qui est dans le Code de la décentralisation’’.

‘’Nous sommes dans la prospective’’

Le candidat précise que ‘’toutes ces actions auront un soubassement sur le plan financier, avec une exploitation de nos ressources internes, mais également avec nos coopérations, nos partenariats et recherche de financement qui sera utilisée au maximum pour réaliser des infrastructures de qualité’’.

D’ailleurs, ajoute le DG de l’ADM, maitre d’œuvre du Pacasen, ‘’actuellement, tout ce que vous voyez au niveau de Mbour comme réalisations, ce sont des réalisations faites sur la base de ce programme. Le Pacasen, qui est un programme d’appui aux collectivités territoriales et aux agglomérations du Sénégal, est un programme défini par l’Etat du Sénégal, avec l’accompagnement de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement et exécuté par l’ADM’’.

Il poursuit : ‘’Et pas plus tard qu’hier au ministère des Finances, on a eu une réunion sur le Pacasen et, actuellement, presque tous les maires sortants font leur campagne sur la base des réalisations du Pacasen. Donc, moi, si je bloque le Pacasen, je bloque mes résultats, parce que je suis évalué par rapport aux investissements sur la base de ce programme extrêmement important. Nous sommes dans la prospective, on s’oriente vers l’avenir avec un programme ambitieux pour Mbour.’’

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)