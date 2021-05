La nouvelle Cité du Port de Diamniadio pourrait très prochainement recevoir ses premiers occupants. Hier, le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Aboubacar Sédikh Bèye, visitait les travaux en finition de la deuxième phase de 245 logements F3 et F4 pour les travailleurs. ‘’Une première phase de 200 logements F3 et F4 a été déjà distribuée aux travailleurs en février 2019. Une troisième phase de 246 logements est projetée. Celle-ci, sera mise en chantier, dès la réception de la deuxième phase prévue dans les semaines à venir.

A terme, c’est un total de 691 logements qui seront attribués aux travailleurs du Port dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l’entreprise’’, indique-t-on dans un communiqué reçu à EnQuête. C’est une entreprise marocaine qui s’occupe de la construction de ces maisons, depuis 2016. ‘’Nous croyons à ce projet, d’autant que toute l’expertise est sénégalaise.

Nos réalisations sont l’œuvre de Sénégalais. Nos ingénieurs, nos bureaux techniques et de contrôle sont sénégalais. Pour construire une maison, il faut l’intervention d’au moins 40 personnes, ouvriers et artisans, par conséquent, nous avons créé beaucoup d’emplois’’, s’est réjoui le directeur général de l’entreprise chargé de l’exécution du projet, Adil Dbilij.

...‘’Ma vision de la politique sociale au Port de Dakar est claire. Pour une entreprise, il y avait trois priorités à sauvegarder : la première, c’est que l’entreprise soit compétitive en faisant beaucoup de revenus, la deuxième, c’est la stabilité et l’emploi. Ceux qui sont employés aient un emploi pérenne et sécurisé et la troisième priorité, ce serait le social à travers notamment, l’habitat, c’est-à-dire, l’obtention d’une maison pour le travailleur et sa famille’’, a dit le directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye.

‘’C’est un excellent acquis qu’il faut et sécuriser pour que chaque portuaire avant de prendre sa retraite ait sa maison. Je voudrais rassurer les portuaires pour leur dire que le Port autonome de Dakar se porte bien. Si je devais imager le port, je pourrais dire que « le Port autonome n’est pas encore né ». Quand je le dis, c’est par rapport au potentiel du Port de Dakar qui est à peine effleuré. Il est important de savoir que le Port est en gestation, car le potentiel est énorme’’, a-t-il assuré. ‘’Au cours de ces trois années, la politique d’habitat social au Port a connu une accélération comparée aux décennies écoulées. Le futur sera meilleur !’’, a-t-il promis.