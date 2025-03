Dans l’arène politique sénégalaise, Thierno Alassane Sall et Aminata Touré dite ‘’Mimi Touré’’ incarnent deux figures marquantes aux trajectoires tantôt parallèles, tantôt opposées. Leur relation, faite de collaborations, de divergences et de rivalités, ressemble à un véritable ‘’Game of Thrones’’ politique où les alliances se font et se défont au gré des circonstances.

Le dernier épisode en date remonte à une récente sortie de Mimi Touré sur les réseaux sociaux, où elle a vivement critiqué Thierno Alassane Sall (TAS) l’accusant de se cacher derrière son immunité parlementaire pour éviter de faire face à la justice. Cette diatribe illustre la tension palpable entre ces deux acteurs majeurs de la scène politique sénégalaise, dont les parcours méritent d’être revisités pour mieux comprendre leurs motivations et leurs antagonismes.

Thierno Alassane Sall est un homme politique sénégalais qui incarne aujourd’hui l’une des voix les plus critiques et les plus constantes contre le régime en place. Depuis son départ du gouvernement de Macky Sall en 2017, il s’est imposé comme un opposant farouche, défendant ses convictions avec une détermination sans faille. Son parcours, marqué par des hauts et des bas, révèle un homme politique cultivé, intègre et prêt à aller au charbon pour défendre ses idées, même face à l’adversité.

Un parcours politique marqué par des convictions fortes

Originaire de Thiès, il a entamé sa carrière politique sous l’égide de Macky Sall. Entre 2012 et 2014, il a occupé le poste de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, où il a mené plusieurs projets structurants. Cependant, son limogeage en 2014, suite à la défaite de la coalition présidentielle aux élections locales à Thiès, a marqué un premier tournant dans sa carrière. Malgré cet échec, il est revenu au gouvernement en tant que ministre de l’Énergie, un poste clé qui allait cristalliser les tensions avec le pouvoir.

L’affaire Total, le point de rupture - En 2017, TAS, comme l’appelle le commun des Sénégalais, quitte le gouvernement dans des circonstances controversées. Selon ses proches, il aurait démissionné en raison de divergences profondes avec Macky Sall, notamment son refus de signer un contrat d’exploration pétrolière avec le géant français Total. Pour lui, ce contrat était contraire aux intérêts du Sénégal. D’autres sources, notamment les proches de Macky Sall, évoquent un limogeage. Quoi qu’il en soit, cet épisode a marqué la fin de sa collaboration avec le régime et le début de son engagement dans l’opposition.

Après cette rupture, il fonde son parti, la République des valeurs, avec l’objectif de promouvoir une politique basée sur l’intégrité, la transparence et le respect des principes démocratiques.

Depuis lors, il s’est imposé comme l’un des opposants les plus virulents au régime de Macky Sall, n’hésitant pas à critiquer ouvertement les décisions du gouvernement et à dénoncer les dérives autoritaires.

Lors des élections législatives de novembre 2024, Thierno Alassane Sall obtient un siège à l’Assemblée nationale où il continue de mener son combat contre le pouvoir en place. Ses prises de position acerbes et ses interventions incisives en font l’un des députés les plus redoutés de l’hémicycle.

Récemment, il a déposé une proposition de loi visant à abroger l’amnistie pour les crimes politiques commis entre 2021 et 2024, une initiative qui a été rejetée par le bureau de l’Assemblée nationale en raison de ‘’lacunes majeures’’. Cependant, cette proposition est le signe de son engagement à défendre la justice et à lutter contre l’impunité.

Des scores modestes, mais une influence grandissante

Malgré des scores modestes aux élections présidentielles de 2019 et 2024, Thierno Alassane Sall parvient à maintenir une présence significative dans le paysage politique. Son parti, la République des valeurs, bien que minoritaire, joue un rôle clé dans la mobilisation de l’opposition et la critique du régime. Sa constance et sa détermination lui valent le respect de nombreux Sénégalais, même parmi ceux qui ne partagent pas ses idées.

Le leader de la République des valeurs entretient une relation ambivalente avec Ousmane Sonko, leader de Pastef. Lors de la présentation du livre de Sonko, ‘’Pétrole et gaz au Sénégal : chronique d’une spoliation’’, il avait salué le travail de recherche de l’auteur tout en soulignant que ‘’même si Sonko a dit une bonne partie, il reste encore tellement à dire’’.

Cette déclaration témoigne de son indépendance d’esprit et de sa volonté de rester fidèle à ses convictions, même lorsqu’il s’agit de critiquer un allié potentiel.

TAS est connu pour son courage et sa détermination. Il n’hésite pas à affronter les puissants, quitte à en payer le prix. Ses prises de position fermes et ses critiques acerbes contre le régime en font une figure incontournable de l’opposition sénégalaise. Malgré les obstacles et les échecs, il continue de se battre pour ses idées, incarnant une forme de résistance politique qui force le respect.

Mimi Touré : une stratège politique en constante évolution

Aminata Touré, plus connue sous le nom de ‘’Mimi Touré’’, est une figure incontournable de la politique sénégalaise. Son parcours, marqué par des succès, des échecs et des revirements, témoigne d’une capacité à s’adapter et à rebondir, même dans les situations les plus complexes.

Ancienne proche collaboratrice de Macky Sall, elle a récemment rejoint les rangs de Pastef, devenant ainsi l’une des voix les plus influentes de l’opposition. Son histoire politique est celle d’une femme déterminée, intelligente et prête à tout pour défendre ses convictions.

Mimi Touré a commencé sa carrière comme fonctionnaire internationale, un parcours qui lui a permis de développer une expertise reconnue dans les domaines de la gouvernance et du développement. Son engagement politique au Sénégal a débuté sous l’égide de Macky Sall, dont elle est rapidement devenue l’une des plus proches collaboratrices. En 2012, elle est nommée ministre de la Justice, un poste clé où elle a mené la traque des biens mal acquis. Bien que les résultats de cette initiative aient été jugés décevants par certains, elle a renforcé son image de femme intègre et déterminée.

En 2013, elle est nommée Première ministre, devenant la deuxième femme à occuper ce poste au Sénégal. Cependant, son mandat ne dure qu’un an, marquant le début d’une longue traversée du désert. Après son échec à la mairie de Dakar en 2014, elle est écartée du premier cercle du pouvoir, avant de revenir en tant que présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Malgré ses ambitions, elle est écartée de la présidence de l’Assemblée nationale au profit d’Amadou Mame Diop, un épisode qui a alimenté les tensions entre elle et Macky Sall.

La rupture avec Macky Sall : l’opposition au troisième mandat

La relation entre Mimi Touré et Macky Sall a été marquée par des hauts et des bas. En septembre 2023, elle annonce son retrait du groupe parlementaire, soutenant le chef de l’État, invoquant son opposition à un éventuel troisième mandat présidentiel. Cette décision, qu’elle qualifie de ‘’trahison’’ des principes démocratiques, marque un tournant décisif dans sa carrière politique. Elle devient alors l’une des voix les plus critiques du régime, dénonçant les dérives autoritaires et appelant à un changement de cap.

Peu après sa rupture avec Macky Sall, Mimi Touré rejoint les rangs de Pastef, le parti d’Ousmane Sonko. Son expérience et sa légitimité en font une alliée précieuse pour le parti, où elle occupe désormais le rôle de conseillère stratégique. Son arrivée a suscité des réactions mitigées : si certains y voient une opportunité de renforcer l’opposition, d’autres critiquent son opportunisme et son manque de loyauté envers ses anciens alliés.

Mimi Touré est connue pour son pragmatisme et sa capacité à s’adapter aux circonstances. Son parcours, marqué par des alliances et des repositionnements opportunistes, témoigne d’une stratégie politique basée sur la quête de pouvoir et d’influence. Malgré les critiques, elle parvient à s’imposer comme une figure incontournable de la scène politique sénégalaise, utilisant son expérience et son réseau pour défendre ses idées.

Depuis son ralliement à Pastef, elle use de son expérience et de sa légitimité pour attaquer l’ancien gouvernement. Ses interventions, souvent acerbes et bien argumentées, en font l’une des voix les plus écoutées de l’opposition. Elle joue un rôle clé dans la mobilisation des militants et la critique du régime, tout en cherchant à consolider sa position au sein de Pastef.

Thierno Alassane Sall et Mimi Touré sont deux visages contrastés de la politique sénégalaise. Leurs parcours, marqués par des succès, des échecs et des revirements, illustrent la complexité et la dynamique du paysage politique au Sénégal. Alors que Thierno Alassane Sall continue de se battre pour ses convictions, Mimi Touré s’ancre davantage au sein de Pastef et en devient une figure marquante.

Leur rivalité, loin de s’estomper, semble promise à de nouveaux rebondissements, faisant d’eux des acteurs incontournables de l’avenir politique du Sénégal. Dans ce ‘’Game of Thrones’’ sénégalais, une chose est sûre : ni l’un ni l’autre n’est prêt à baisser les armes.

Amadou Camara Gueye