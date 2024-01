Depuis quelques mois, l’internet est coupé en Guinée. Ce qui porte un coup à l’économie nationale. Des startups sont en train de payer un lourd tribut.

C’est pour cela que le Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (Restic) a demandé aux autorités guinéennes de rétablir l’internet.

‘’Le Restic exprime son soutien et sa solidarité aux startups, innovateurs, entrepreneurs du digital, du numérique, et aux bloggeurs pour le rétablissement rapide et sans conditions d’internet en Guinée au nom des droits des peuples à la liberté d’expression et la liberté d’entreprise, droits fondamentaux reconnus par la Charte des Nations unies’’, lit-on dans un communiqué de l’organisation.

L’organisation basée au Sénégal indique compter ‘’de jeunes pousses et acteurs du numérique de Guinée parmi ses membres lance un appel urgent à Conakry pour le retour d’internet et l’accélération de la stratégie nationale d’inclusion numériques’’.

Elle rappelle que ‘’depuis novembre 2023, l'accès au web et aux réseaux sociaux est limité voire restreints affectant les plateformes d’échange d’information et de transactions, situation qui occasionne des pertes et dommages économiques considérables pour les entrepreneurs et les investisseurs’’.

Ainsi, il appelle la Cedeao ‘’à demander aux autorités de Conakry de rétablir internet afin de garantir les investissements dans le numérique et le digital, domaines dans lesquels les entrepreneurs de ce pays se sont distingués récemment’’.