Les premières gouttes de pluie sont tombées vendredi à Kaolack. Très vite, le nouveau Maire de la commune Serigne Mboup a visité, samedi, certains points stratégiques pour faire l’état des lieux. En premier, il s’est rendu aux bassins de rétention de Thioffack, ensuite, des Parcelles assainies, puis de l’institut Islamique et celui de Médina Mbamba. Après avoir fait le tour de ces sites, le maire s’est engagé à apporter des solutions aux inondations dans ces points bas et à faire en sorte que les conséquences des pluies soient moins ressenties que les années passées.

Il compte prendre les choses en main, pour éviter aux populations le spectre des années précédentes. De ce fait, il appelle à la mobilisation de tous. ‘’Nous ne sommes pas là, parce qu’il y a dégâts, mais pour limiter les dégâts. C’est la première la pluie, si nous sommes là, c’est parce que cela nous préoccupe. Il faut que nous nous mobilisions pour corriger certaines imperfections à travers les habitats''.

Le commandant des sapeurs-pompiers de la zone 3, Sada Dia, souligne qu’après la première pluie, assez importante, la situation est sous contrôle. ‘’Nous avons fait quelques sites, notamment, Thioffack et Thioffack Bambara, Sahm, les Parcelles assainies. Cette pluie a été une surprise et a montré qu’il y a du boulot à faire. Néanmoins, comme chaque année, nous avons mis un plan d’engagement que nous sommes en train d’exécuter. Toutes les mesures qui doivent être prises pour soulager les populations, pour les sortir des eaux, ont été prises par le commandement et tout le matériel est en train d’être mis en place. Un autre lot assez important est en train d’être acheminé de Dakar pour renforcer le dispositif sur place et, très bientôt, un dispositif sera mis en place pour soulager les populations’’, souligne-t-il.

‘’Le Maire Serigne Mboup s’est engagé à nos côtés pour apporter des solutions, faire en sorte que les conséquences que nous avions, les années passées, soient moins ressenties’’, dit-il.

Aida Diene