A quelques heures de l’entame de la Premier League, Sadio Mané affiche son enthousiasme à retrouver la compétition, après un bon repos et une bonne préparation. Liverpool entre en lice, ce samedi, sur la pelouse de Norwich City, qu’il avait rencontré et battu en match d’ouverture, il y a deux ans, lors de son 19e titre de champion d’Angleterre.

La Premier League démarre sa saison 2021-2022, ce vendredi. C’est le promu, Brentford, qui ouvre le bal sur sa pelouse, au Brentford Community Stadium (19 h), face à Arsenal. Liverpool de Sadio Mané entre en lice le lendemain contre un autre promu, Norwich City.

A l’image de son équipe, l’attaquant sénégalais avait connu une saison compliquée, lors de l’exercice passé. L’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot n’avait inscrit que 11 buts en 35 apparitions, loin des 22 réalisations de la précédente saison où il avait terminé co-meilleur buteur du championnat.

Il faudra donc très vite se mettre dans le bain, pour oublier les échecs du dernier exercice. Cela tombe bien, puisque l’attaquant des Reds se sent ‘’bien reposé’’. ‘’Je pense qu’il est toujours important, en tant que joueur, de se reposer et cet été, tout le monde s’est suffisamment reposé, en particulier moi-même’’, a-t-il déclaré dans un entretien avec le site officiel du club.

Le joueur semble se réjouir de sa plus longue période de vacances depuis son arrivée à Liverpool et en a profité pour se refaire une fraicheur physique et psychologique. ‘’Dans les séances de course à pied, je me sens très bien. Physiquement et sûrement mentalement, tout est là’’, s’est-il réjoui, en disant avoir ‘’hâte’’ d’entamer la compétition. Auteur de trois buts sur cinq matches de préparation, Sadio Mané juge la présaison positive. ‘’Je pense que tout le monde est physiquement prêt et nous attendons la saison avec impatience’’.

Avec un regard superstitieux, le Ballon d’or africain apprécie la première affiche pour la saison qui s’annonce. ‘’Je pense que la très bonne chose, à ce sujet, est la coïncidence, car la saison où nous avons remporté la Premier League, notre match d’ouverture était contre Norwich et nous avons gagné 4-1’’, a-t-il déclaré sur liverpool.com. Ce succès avait porté bonheur aux Reds qui ont fini champions d’Angleterre 2019-2020, après vingt-neuf ans de traversée du désert. Le club n’avait plus gagné le titre depuis 1990.

Sadio espère que cette année se présentera sous les mêmes auspices qu’en 2020. ‘’C’est toujours important de bien commencer la saison, car c’est un bon signe. Nous l’attendons avec impatience et c’est sûr que ce sera différent de toutes les saisons passées. Tout se passe bien et nous avons plus d’expérience. Donc, je pense que nous allons utiliser tout ce genre de chose et nous assurer que cette saison sera différente’’.

‘’Un bonus supplémentaire de retrouver les supporters

A cause de la pandémie de la Covid-19, les compétitions de football se sont jouées à huis clos, durant pratiquement toute la saison dernière. Une situation qui a fortement impacté sur les matches à domicile des Reds, qui étaient habitués au soutien de leurs supporters depuis les gradins de l’emblématique Anfield.

Cette saison, le public pourra accéder au stade, grâce à la mise en place du passe sanitaire. Le fait de savoir que les fans vont revenir dans les tribunes a rendu plus enthousiaste le n°10 de Liverpool. ‘’Comme je l’ai toujours dit, le football sans supporters, ce n’est pas du football. Évidemment, l’année dernière, pour être honnête, nos fans nous ont beaucoup manqué et, honnêtement, je pense que cette saison va être différente. Surtout parce que les fans sont de retour dans le stade et bien sûr, nous avons les meilleurs fans du monde’’.

Selon lui, les supporters ont ‘’joué un grand rôle dans notre succès’’. ‘’Donc, les retrouver, c’est un autre bonus pour nous, c'est sûr. Aller à l'extérieur et vous faire huer, mais je pense surtout pour moi et mes coéquipiers, cela nous donne une motivation supplémentaire. Moi, j'aime et je m'en fiche. Cela me donne une motivation supplémentaire et j’ai hâte’’.

Pour lui, c’est ‘’toujours spécial de marquer des buts devant les fans, de célébrer avec eux et de voir comment ils célèbrent’’. ‘’Je pense que parfois, ils l’apprécient plus que nous ! Donc, ça te donne… je ne peux pas l'expliquer… ça te donne une motivation supplémentaire et un coup de pouce supplémentaire pour repartir pour eux et pour l’équipe’’.

LOUIS GEORGES DIATTA