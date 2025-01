Le Prix Découvertes RFI 2025 compte, parmi ses dix finalistes, le Sénégalais Sahad Sarr. En effet, reconnu pour sa créativité sur la scène musicale, cette nomination est le résultat du travail acharné, passionné et résolument engagé de l’artiste.

Le concours annuel du Prix Découvertes initié par Radio France internationale (RFI) a, pour cette année, une sélection diversifiée, avec la présence du Congo, du Cameroun, du Rwanda, de Madagascar et bien d’autres pays. Dans ce sens, la scène musicale sénégalaise va rayonner une fois de plus à l'international, grâce à l’artiste Sahad Sarr, sélectionné parmi les dix finalistes. Cet artiste qui mêle dans sa musique les langues wolof, française et anglaise, fait de l’afrobeat en passant par le funk et le reggae. Sahad Sarr va donc porter haut les couleurs du Sénégal dans cette compétition qui célèbre la diversité et la richesse de la musique francophone.

Contacté par ‘’EnQuête’’, le finaliste au concours RFI n’a pas caché sa joie et ses émotions face à cette sélection. ¨Je suis super honoré et super heureux d’être l’un des finalistes du prix RFI 2025. Mais surtout de représenter mon pays. Je suis un artiste qui a fait le tour du monde. Ça fait des années que je joue dans le monde. C’est le fruit de plusieurs albums et plusieurs actions à l'international’’.

Rappelant que cette sélection a été faite par son album à venir intitulé ¨African West Station¨. ‘’Je pense que cette finale a été jouée grâce à ce projet, ma musique, de son originalité, de son authenticité et de ma proposition artistique¨, souligne-t-il.

D’après lui, cette sélection est la plus élevée et l’une des plus honorifiques. ¨African West Station¨, qui est son prochain album, est ¨une véritable odyssée musicale qui traverse les frontières du temps et de l’espace, connectant l’âme vibrante de l’Afrique de l’Ouest au reste du monde¨. L'album se veut une célébration de l’histoire, de la liberté et de la puissance du rassemblement des peuples.

Pour rappel, le prix découvertes RFI a pour objectif de repérer, promouvoir et accompagner les jeunes talents musicaux issus d'Afrique, d’offrir aux artistes émergents une plateforme pour se faire connaître à l’international. Pour l’artiste Sahad, après dix ans de carrière, ses albums ont été diffusés sur des radios influentes comme Radio Nova ou RFI avec des tournées internationales.

Selon son manager Léa Capdevielle, cette sélection au Prix Découvertes RFI est le fruit d’une carrière exemplaire et d’un engagement indéniable en tant qu’acteur culturel au Sénégal. ¨Il est sélectionné pour de grands showcases internationaux. Nous revenons du Maroc où il a participé au Visa For Music Showcase. En avril, il se rendra au Cap-Vert pour l’Atlantic Music Expo. Ensuite, il tournera en Europe avant de s’envoler pour les États-Unis. Donc, c'est une carrière qui explose et il est complètement indépendant. Il a bâti son parcours sur plus de 10 ans, grâce à son travail acharné et à la force de son équipe¨, a-t-elle confié lors d’un entretien téléphonique.

Ainsi, bien que déjà connu, Sahad profitera de cette reconnaissance au Prix découvertes RFI pour propulser sa carrière à un niveau supérieur.

Bien que ce concours couronne chaque année des artistes francophones émergents, pour Sahad, faire entendre sa voix à une échelle encore plus grande est déjà une victoire.

Toutefois, l’artiste souhaite être le lauréat de cette édition 2025. ¨On espère que le prix reviendra ici, cette année, car depuis 2014, le prix RFI n’est pas revenu au Sénégal¨, déplore Sahad. Il maintient toutefois qu'il pense fermement qu’il peut le remporter. ¨C'est possible. Les gens peuvent voter. Il y a aussi, à côté, la musique, l'art, la proposition artistique et l'album. (…) Même s’il y a le vote du public et que je ne suis pas un artiste hyper célèbre, je pense que c'est possible¨.

Ainsi, avec cette nomination, Sahad Sarr compte tracer sa voie pour un nouveau challenge. Il a par ailleurs invité ses fans et le public sénégalais à le soutenir et à voter pour lui afin de rendre effective cette victoire. ¨Merci pour votre présence infaillible. Elle permettra à cet album et surtout à ces musiques peu promues de revenir au-devant de la scène. Votre soutien est crucial pour la concrétisation de ce prix¨, a-t-il posté sur son compte Facebook.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE