Le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall, a procédé, hier, au lancement du programme “Xeyu Ndaw Ni” dans le département de Keur Massar. Les premiers contrats de recrutement ont été signés le même jour, avec la sélection de 413 jeunes dans le secteur Environnement dudit programme.

Le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes “Xeyu Ndaw Ni” a été lancé hier dans le département de Keur Massar. C’est le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui a présidé la cérémonie de lancement dudit programme, avec le démarrage de la campagne de recrutement à Keur Massar.

Ainsi, 413 jeunes ont signé les premiers contrats verts destinés au volet Environnement du programme “Xeyu Ndaw Ni”.

Ces nouveaux agents, recrutés entre 2020 et 2021, ont été sélectionnés, d’après Abdou Karim Sall, sur un total de 600 jeunes. Ils ont été retenus à la Direction des Eaux et forêts et à la Direction des Parcs nationaux. Ce recrutement massif, selon M. Sall, récemment consentis par le chef de l’Etat au profit du secteur, devrait permettre la promotion de moyens d’existence durable et l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Dans la même optique, d’autres jeunes seront recrutés d’ici la fin de l’année 2022.

En dehors de cette tranche, Abdou Karim Sall a révélé que le chef de l’État, Macky Sall, a attribué au ministère de l’Environnement un quota de dix mille jeunes. Cela fait suite, rappelle-t-il, au Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes tenu le 22 avril dernier à Diamniadio. Un programme qui s’inscrit dans le cadre de l’axe II du Plan Sénégal émergent dont le budget est de 450 milliards de F CFA. Ainsi, ces nouvelles recrues seront réparties dans différents départements du ministère de l’Environnement. Il y aura 7 000 jeunes à l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV) ; 3 000 dont 2 000 à la Direction des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols (DEFCCS) et 1 000 à la Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC)”, a annoncé Abdou Karim Sall.

L’objectif principal, a-t-il ajouté, consiste “à accélérer la reforestation du territoire national, de juguler les phénomènes de coupes et de trafic illicite de bois, et d’assurer une lutte plus hardie contre les feux de brousse”. “Les nouvelles recrues devront également participer à la prévention et au combat contre les nuisances et la pollution”, a indiqué le ministre de l’Environnement.

Dans cette perspective, M. Sall a soutenu que des mécanismes ont été mis en place pour assurer la répartition des quotas par département. Ce, avec l’ouverture de plateformes informatiques innovantes pour garantir la transparence et l’équité dans les recrutements.

Le ministre de l’Environnement n’a pas manqué de prodiguer des conseils aux nouveaux agents. Dans son discours, il a exhorté ces derniers à l’assiduité et à la performance. “Je vous invite à respecter les emplois qu’on vous a donnés. Soyez performants et travaillez sur la base des prescriptions qu’on vous a léguées”, leur dit il M. Sall. “Je vous exhorte également à la sériosité. Ne vous laissez pas détourner ! Évitez les futilités et sachez que vous êtes l’avenir de la nation”, a lancé le ministre Abdou Karim S futilités Sall.

Moustapha Diakhité (stagiaire)