VOTE, CE MATIN, DU PROJET DE LOI PORTANT CODE PENAL

La coalition Le Peuple appelle à la résistance

Les membres de la coalition Le Peuple seront, ce matin, à l’Assemblée nationale, pour s’opposer au vote du Projet de loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal. La bande à Aliou Sané la considère comme attentatoire aux libertés et jure qu’elle ne passera pas.

CHEIKH THIAM

‘’L’heure est grave. La dernière fois que j’ai participé à un point de presse à cette heure, c’était en 2011. C’était au plus fort du combat contre Abdoulaye Wade pour un 3e mandat. Nous ne sommes pas des terroristes, mais des Sénégalais qui appartiennent à ce vaillant peuple qui dit non, face à un pouvoir à qui on prêtait une dictature rampante. Maintenant, elle est debout et on la voit, tous. Cette loi qui doit passer, demain (aujourd’hui) à 10 h. Ce que je tiens à dire, au nom de toutes les forces vives de ce pays, est que cette loi ne devra pas passer. Elle ne passera pas. Nous nous opposerons à cette loi et nous résisterons’’.

Cette mise en garde est du porte-parole du jour du mouvement Le Peuple qui a organisé une conférence de presse, tard dans la soirée d’hier.

Selon Aliou Sané, ils vont user de leur droit constitutionnel pour résister face à une loi aussi ‘’pernicieuse’’ que ‘’dangereuse’’ pour la démocratie sénégalaise. C’est pourquoi il a lancé un appel au peuple sénégalais dans toute sa diversité à se rendre à l’Assemblée nationale. ‘’Nous leur demandons de dire non, de s’opposer et de résister à cette loi. Tout le monde sait ce qu’est cette loi, ce qui arrivera, si elle passe. Elle ne devra pas passer. Je le répète : elle ne passera pas, parce qu’on s’y opposera. On résistera. Ce projet de loi, qui devait passer en catimini, est dangereux pour nos vies, pour celle de tous les Sénégalais qui se battent, depuis, et qui pensent qu’il est important de faire face au régime, au pouvoir, pour émettre un autre son de cloche, qui participe à l’enrichissement du débat public’’.

Le coordonnateur de Y en a marre de rappeler que la gravité de cette loi a été déclinée par les députés de l’opposition, un peu plus tôt.

‘’Le souhait de Macky Sall, à travers cette loi, est de bâillonner tout le peuple’’

De l’avis de Guy Marius Sagna, le souhait de Macky Sall, à travers cette loi, est de bâillonner tout le peuple. Que personne ne parle plus de ses difficultés. Leur interdire leur droit de marche, de parler, de dire non, de se faire entendre. ‘’S’il y a un seul terroriste ici dans ce pays, c’est lui, car il impose la terreur. Il a utilisé des armes non-conventionnelles pour emprisonner Khalifa Sall et Karim Wade. Il voulait le faire pour Ousmane Sonko. Ce n’est pas une question pour une tierce personne, mais pour tous. Cette loi met tout le monde en danger. Il veut nous l’imposer pour une seule chose : avoir un 3e mandat. C’est la raison pour laquelle on doit se mobiliser, être comme une seule personne, résister et faire face à cela. II faut le faire’’, déclare l’activiste.

Guy Marius demande au peuple de répondre présent, pour montrer son désaccord pacifiquement, constitutionnellement, comme la loi le leur permet.

‘’Levez-vous et montrez votre résistance partout où vous vous trouverez dans le pays. Un troisième mandat ne vaut pas cela. Nous n’allons pas l’accepter et nous avertissons la communauté internationale. Que Macky Sall sache qu’un contrôle judiciaire, liberté conditionnelle, emprisonnement, rien ne peut nous empêcher de dire ce que nous devrons dire. Ce n’est pas cette loi qui va nous en dissuader. Le mandat qu’il aspire, le troisième mandat qu’il souhaite, il va l’amener loin comme un mandat, mais ce ne sera pas un troisième, mais un mandat de dépôt’’, raille-t-il.

Cheikh T. Dièye du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) de son côté, a lancé un appel à l’endroit des familles religieuses et coutumières à se prononcer sur la question, avant qu’il ne soit trop tard. Mais aussi, au chef de l’État Macky Sall de retirer le projet de loi, avant que le pays sombre dans le chaos.