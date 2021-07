Et de quatre ! Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi l’arrivée d’une quatrième recrue estivale avec la signature de Gianluigi Donnarumma (22 ans, 48 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021). Le gardien italien s'est engagé ce mercredi avec le club de la capitale pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2026. ‘’Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain.

Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters’’, a déclaré le champion d'Europe sur le site officiel du club de la capitale. Dans ce dossier, le PSG n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert.

En fin de contrat avec le Milan AC, le tout récent champion d'Europe italien n’était pas parvenu à s’entendre avec les dirigeants rossoneri concernant une prolongation. Il était donc libre depuis le 1er juillet. Et Paris a sauté sur cette belle occasion de s’offrir l’un des portiers d’aujourd’hui et de demain. Avec le risque que cela comporte concernant la gestion des gardiens pour la saison à venir, puisque l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino devra instaurer une concurrence entre Donnarumma et Keylor Navas.