"On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici." Après sa bonne performance contre l'Autriche (2-0), Kylian Mbappé (23 ans, 9 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) avait expliqué qu'il avait une plus grande liberté sur le terrain en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain. Des propos qui étaient, pour certains, destinés à son entraîneur en club Christophe Galtier. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi, le coach parisien a tout simplement validé l'analyse de son joueur.

"Son analyse est juste, a répondu Galtier. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale. C'est une discussion que j'ai eu lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur (en attaque) avec un profil différent.

Ce quatrième joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça. Kylian a ce joueur de référence en équipe de France avec Olivier Giroud. Nous on a une autre animation, d'autres profils mais qui sont aussi intéressants. (...) Je ne pense pas qu'il ait moins de liberté. Il est le point fixe en haut. Avec Giroud, il a un point fixe qui lui ouvre d'autres espaces."