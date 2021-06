‘’Ce n’est pas par hasard que l’on parle de malédiction des matières premières ou du pétrole. En effet, la découverte de grands gisements de pétrole ou de gaz naturel peut conduire à la capture de l’Etat par des groupes prédateurs, ce qui débouche sur la violence ou les conflits sociaux. Dans notre pays, la découverte du gaz naturel à Saint-Louis et à Kayar en 2015, a amené Macky Sall et ses affidés à mettre de côté l’agenda démocratique qui l’a porté au pouvoir en 2012. Il a mis ainsi sous sa coupe le M23 et trahi son combat avec BBY.

J’en sais quelque chose, j’étais présent’’. Ainsi parle Mamadou Lamine Diallo dans ‘’Questekki’’ d’hier. Il est convaincu que le vœu du président Sall est d’instaurer ‘’un émirat gazier et un des scenarios possibles, après le parrainage de 2019, est le forcing du troisième mandat’’. Aussi, dénonce-t-il ‘’son tour de piste appelé pompeusement tournée économique, vise à sceller des pactes nocturnes autour de ce projet funeste. Pas de rubrique «tournée économique» dans le budget de l’Etat’’. Il dénonce également le recrutement de nervis par le président Sall qui voudrait ainsi, accuse-t-il, ‘’disposer de forces barbares contre le peuple’’.

...Au plan économique, le leader du mouvement Tekki reproche au gouvernement d’avoir fait voter, en fin 2020, en pleine vague de Covid-19, un budget avec un déficit budgétaire déclaré de 744 milliards. ‘’Pourtant, il avait affirmé, dans un monde en récession, qu’il avait réussi à obtenir une croissante économique de plus de 2 % basée sur des récoltes exceptionnelles. Malgré cette croissance annoncée, les recettes de l’Etat avaient diminué en 2020. Tout cela relève du «bricolage» budgétaire’’, analyse-t-il. ‘’La réalité, c’est que Macky Sall s’endette de plus en plus à l’extérieur du Sénégal, sur le marché régional de l’UEMOA et, enfin, par le truchement des arriérés accumulés auprès des entreprises locales. Ensuite, il va augmenter les prix à la consommation’’, selon cet économiste de formation. Il souligne la loi de finances rectificative de juin 2021, avec une augmentation du déficit budgétaire à 817 milliards FCFA. ‘’Il y aura sans doute une deuxième LFR en fin d’année ; il y a des dépenses engagées non prises en compte dans le budget’’, prévient-il. Pour lui, ‘’Macky Sall ne sait pas faire de l’économie. Au mieux, il peut s’acheter un bel avion pour faire de la coopération internationale’’, ironise-t-il.