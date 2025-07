C’est dans l’enceinte du centre d’entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne, à Thiès, que s’est tenue, hier, la cérémonie de sortie de la première promotion des 1 000 volontaires agricoles, couplée au lancement officiel du Programme agricole 2025. Une initiative d’envergure nationale saluée par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui en a profité pour annoncer une série de mesures en faveur de l’employabilité et de la transformation structurelle du secteur agricole sénégalais.

Le Premier ministre était hier à Thiès, à l’occasion de la cérémonie de sortie de 1 000 volontaires agricoles. Le chef du gouvernement, à cette occasion, a tenu à saluer l’engagement sans faille de ces derniers qui ont choisi de mettre leur énergie, leurs compétences et leur patriotisme au service du développement agricole et de la souveraineté alimentaire du Sénégal.

‘’C’est un honneur de féliciter et d’encourager ces citoyens engagés, souvent dans l’ombre, qui contribuent chaque jour à renforcer notre tissu agricole. Leur action volontaire est un puissant levier de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle’’, a déclaré le Premier ministre. L'originalité de cette initiative réside dans sa volonté d’inclure toutes les composantes de la société.

Le volontariat, tel que défendu par le gouvernement, n’est plus uniquement local : il s’ouvre désormais à la diaspora sénégalaise et africaine, à travers la mise en place de dispositifs de volontariat à distance. Une innovation majeure qui permettra aux compétences de l’extérieur de contribuer activement au développement national sans contrainte géographique.

Diversité, inclusion et engagement citoyen, tels sont les piliers sur lesquels repose ce nouveau modèle de volontariat, pensé comme un outil stratégique de transformation sociale et économique, a-t-il expliqué dans son discours.

Fidèle à sa volonté de donner un second souffle aux politiques de formation et de reconversion, Ousmane Sonko a également annoncé la création imminente d’un centre de transformation pour l’employabilité en Afrique. Cette structure, appelée à devenir un pôle de référence continental, visera à assurer le "cyclage" et le "recyclage" professionnel des jeunes et des adultes à travers des parcours adaptés aux nouvelles exigences du marché du travail et des besoins du continent. ‘’Nos équipes sont à pied d’œuvre. Une assiette foncière sera très prochainement dégagée afin de concrétiser ce projet structurant, qui permettra de canaliser et d’optimiser l’énergie de notre jeunesse’’, a précisé le Premier ministre.

L’ensemble de ces initiatives s’inscrit dans une vision globale et ambitieuse du volontariat comme moteur de développement, creuset de participation citoyenne et levier essentiel de transformation sociétale. À travers le Programme agricole 2025 et la montée en puissance du volontariat, le gouvernement entend répondre aux défis de la souveraineté alimentaire, de l’emploi et de la cohésion sociale.

Le Premier ministre a rappelé aussi que la transformation agricole du Sénégal passera nécessairement par l’implication de toutes les forces vives, en particulier les jeunes, à qui il a adressé un vibrant appel à s’engager dans cette dynamique nationale

