Dans le cadre de la 12e édition du Salon national des arts visuels, un atelier de formation sur la conception de projet a été organisé au profit des artistes. L’idée de cette innovation dans ce salon, c’est de relever le défi de la structuration et de la professionnalisation dans le secteur des arts visuels.

‘’On se rend compte que les artistes ont un sérieux problème. La majeure partie n'a pas d'agents’’, constate l’administratrice de la Galerie nationale. Consciente de la nécessité d'outiller les artistes, Anne Marie Faye note qu’il faut les aider à acquérir les outils nécessaires pour élaborer un projet et prendre en charge le développement de leur carrière.

En effet, dans le cadre de la 12e édition du Salon national des arts visuels, un atelier de formation sur la conception de projet a été organisé au profit des artistes. ‘’Le rôle de la galerie, aujourd'hui, hormis les expositions, c'est de leur donner les outils nécessaires pour percer le marché national et international’’, indique l’administratrice qui souligne que la galerie est ouverte à toutes les régions. Elle renseigne que l’appel à candidatures a été ouvert à toutes les 14 régions. Vingt-cinq artistes ont été sélectionnés sur 200 candidatures. Il y a également la participation de quatre stagiaires.

Présidente de la commission scientifique, Awa Cheikh Diouf est revenue sur l’importance de tenir cette session dans le cadre de la 12e édition du Salon national des arts visuels. ‘’Nous avons pensé à un programme de formations et à un programme de conférences, aussi de panels autour des arts visuels, parce qu'il ne s'agit plus seulement de venir exposer et de partir’’, dit-elle, soutenant qu’il y a tout un environnement de l'art sur lequel il faut réfléchir.

‘’Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin d'acquérir des compétences complémentaires à leurs compétences artistiques. Cela leur permettrait, par exemple, de répondre à des appels à projets dans leur secteur ou de mieux collaborer avec leurs agents. Ainsi, s'ils sont sollicités pour l'élaboration et la gestion de projets, ils pourront soit posséder eux-mêmes ces compétences, soit s'assurer que leurs agents les possèdent et sont capables d'évaluer la qualité d'un projet artistique’’, ajoute-t-elle.

Animateur culturel de formation et formateur, Demba Ndiaye a été sollicité par la direction de la Galerie nationale d'art pour offrir ses services aux jeunes apprenants du secteur des arts visuels. Il souligne que le secteur fait face à des défis de structuration et de professionnalisation, exigeant des acteurs qu'ils maîtrisent le montage d'un projet culturel, de l'idée initiale à la justification et à la définition d'objectifs précis. ‘’Il était important d'offrir aux acteurs les outils qui leur permettent d'arriver à ce stade-là. Toute cette chaîne de valeurs, lorsqu’elle est bien maîtrisée, permet aux acteurs de pouvoir solliciter, de bénéficier de financement’’, indique Demba Ndiaye.

Artiste plasticien, Oumar Cissé fait partie des bénéficiaires. ‘’Cette formation a été d’une importance capitale, parce qu’actuellement, il ne suffit pas d'être un artiste qui a du talent. Il faut un background assez énorme derrière, être capable de rédiger des projets, de défendre ses idées, etc. Donc, il nous fallait cet atelier de renforcement de capacités’’, déclare-t-il.

BABACAR SY SEYE