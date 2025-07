Alors qu’il fête son 40e anniversaire, le groupe Sonatel affiche des résultats solides au premier semestre 2025. Un succès porté par la vision stratégique de son directeur général, Sékou Dramé, qui quitte la tête de la boîte le 1er aout prochain.

Malgré un environnement concurrentiel tendu et des défis géopolitiques persistants, le groupe Sonatel continue d’afficher une santé financière. Pour ce premier semestre 2025, l’opérateur historique, présent dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest, confirme son leadership régional et sa capacité à concilier performance économique et impact social.

Une trajectoire que l’on doit en grande partie à Sékou Dramé, directeur général du groupe depuis 2018, dont la vision rigoureuse et inclusive imprime durablement la dynamique de l’entreprise.

Une croissance solide dans tous les indicateurs clés

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,4 % à 960,2 milliards F CFA, un résultat net de 208,1 milliards F CFA (+8 %) et un Ebitdaal (bénéfice effectué par une société avant la soustraction des intérêts, des impôts, taxes, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisation, NDLR) en progression de 12,3 %, les fondamentaux sont au vert. La part d’investissement (Capex) atteint 152,6 milliards F CFA, soit près de 16 % du chiffre d’affaires.

Dans un marché où les marges se resserrent, ces résultats témoignent d’une stratégie commerciale efficace, d’une bonne maîtrise des coûts, mais aussi de choix technologiques payants : modernisation du réseau, extension de la fibre, montée en puissance de la 4G et premiers jalons de la 5G.

Internet, fibre, mobile money : des usages en forte hausse

La dynamique est particulièrement forte sur le numérique et les services à valeur ajoutée : 21,5 millions d’utilisateurs d’Internet mobile (+10,4 %), 20,1 millions d’utilisateurs actifs 4G (+20 %), 527 200 abonnés à la fibre (+41,7 %) et 12,6 millions de clients Orange Money.

Seul bémol : une légère baisse du parc mobile global (-1,2 %), liée aux nouvelles exigences d’identification. Mais l’essentiel est ailleurs : les usages progressent, les clients restent engagés et les solutions numériques continuent de séduire, notamment les jeunes et les professionnels.

Au-delà des chiffres, la Sonatel renforce son empreinte sociale, fidèle à sa philosophie d’entreprise responsable.

Dans l’éducation, la santé ou encore la transition énergétique, les initiatives se multiplient : 12 000 jeunes formés dans les Orange Digital Centers, 35 écoles numériques équipées au Sénégal et en Guinée, 180 femmes formées dans les maisons digitales en Sierra Leone, une oasis éducative et sanitaire inaugurée à Podor et plus de 50 000 femmes et personnes âgées prises en charge en Guinée.

Sur le plan écologique, le groupe accélère sa transition vers le renouvelable : 100 000 foyers bénéficient déjà de l’énergie solaire via Orange Énergie, et l’objectif est d’atteindre 50 % d’énergies renouvelables d’ici fin 2025.

Une vision claire, un avenir maîtrisé

Ces résultats valident une approche long terme : investir, innover, accompagner les territoires et répondre aux besoins réels des populations.

La Sonatel, sous la conduite de Sékou Dramé, démontre qu’il est possible de réconcilier performance et responsabilité.

Alors que le groupe aborde la seconde moitié de 2025, les perspectives sont prometteuses : poursuite du déploiement des infrastructures, développement des services digitaux, renforcement de la proximité avec les usagers et toujours une attention particulière à l’impact social.