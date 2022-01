Quarante-huit heures après le scrutin du dimanche, les choses ne sont toujours pas claires à Thiès. Les résultats provisoires sont attendus ce mercredi. Mais de tous les côtés, on crie victoire.

Jusque tard dans la nuit, hier, les militants de la coalition Yewwi Askan Wi de Thiès étaient devant le tribunal de grande instance. Après un communiqué de leur coalition dans la journée alertant sur ‘’une tentative’’ de fraude, ils ont voulu, disent-ils, mettre la pression sur la commission et sécuriser le vote.

C’est donc le suspense le Thiès. A l’heure où, dans les localités, on attend juste la confirmation des résultats par les instances habilitées, dans le département, la ville et les trois communes de la capitale du Rail, c’est l’incertitude. Et la Commission départementale de recensement des votes laisse planer le doute.

Les coalitions Yewwi Askan Wi, And Sigguil Thiès, République des valeurs et Benno Bokk Yaakaar crient victoire, chacun de son côté. Pourtant, les premières tendances avaient annoncé la victoire de la coalition Yaw et le maire sortant de la ville de Thiès, Talla Sylla, avait félicité le Dr Babacar Diop. La coalition Yaw a présenté des chiffres qui seraient issus des PV des bureaux de vote et qui leur donne la victoire pour la ville et les trois communes Nord, Est et Ouest. Ils ont donc organisé une parade de remerciement dans les rues de Thiès.

Si les choses semblent se préciser à Thiès-Nord en faveur de Yaw, c’est l’incertitude dans les autres communes. A Thiès-Ouest, Thierno Alassane revendique une victoire que se disputent BBY et Yaw. Même situation à Thiès-Est où Abdoulaye Dièye, leader de la coalition And Sigguil Thiès, avait déjà jubilé, le dimanche soir, et annoncé avoir remporté 36 % des voix. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Thiès-ville a sorti un communiqué lundi invitant ses partisans à la sérénité. ‘’En attendant la publication des résultats provisoires par la Commission départementale de recensement des votes, j’invite toute la population en général, les militants et les sympathisants en particulier, à garder la sérénité qui a prévalu durant toute cette campagne’’, peut-on lire dans le communiqué.

Si, dans son communiqué, Yankhoba Diattara n’a pas parlé de victoire de sa coalition, ses partisans, eux, annoncent que leur coalition est victorieuse dans le département, la ville et les trois communes. Une situation qui laisse les Thiessois perplexes. Beaucoup redoutent des tensions.

Ailleurs, dans le département, c’est encore le flou dans les communes comme Khombole où les coalitions Gokh You Bess et BBY réclament la victoire. Par ailleurs, à Notto Diobass, le ministre Alioune Sarr rempile et à Fandène, Augustin Tine reste à la tête de la commune.

JEANNE SAGNA (THIÈS)