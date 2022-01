Pour débuter sa campagne, le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt a démarré par un point de presse. L'objectif était, pour Racine Talla, de faire son bilan, mais aussi de parler de son programme pour les cinq prochaines années, au cas où il serait réélu. Après plusieurs années à la tête de cette commune du département de Guédiawaye, selon lui, des ‘’progrès remarquables’’ ont été réalisés dans tous les domaines pour améliorer le vécu de la population.

Ainsi, renseigne-t-il, concernant l'accès aux services sociaux de base, il a eu à construire trois postes de santé, offrir deux ambulances médicalisées, des médicaments et du matériel médical, et à faire circoncire 1 000 enfants de familles démunies.

Dans le cadre de l'éducation, poursuit M. Talla, il a fait réhabiliter de mûrs de clôture, de salles de classe et toilettes, construit une nouvelle école primaire. L’actuel maire de Wakhinane Nimzatt a cité dans ses réalisations l’inscription d'une ligne budgétaire pour l'éducation ‘’inclusive et subvention’’ en denrées alimentaires pour élèves malvoyants et non-voyants.