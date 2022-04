Depuis quelques temps, des travaux pour la mise en place d’une Stratégie Nationale Portuaire du Sénégal (SNPS) se déroulent sur initiative du Ministre des Pêches et de l’Economie maritime et en toute complicité avec l’ANAM comme bras d’exécution. En effet, dans le souci de vous éviter une déception quant à l’issue de ces travaux, je me fais le devoir