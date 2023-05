Un atelier sur la pénalisation de la migration et les enjeux du travail en détention co-organisé par le Réseau migration et développement (Remidev) et la Cimade s’est tenu hier. Il s’inscrit dans un projet initié en octobre 2022 par la Cimade sur la défense des droits des personnes migrantes. Selon la coordinatrice du Remidev, le projet a pour objectif d’améliorer la prise en compte des droits humains des personnes migrantes en détention.

Aujourd’hui, d’après Aby Sarr Gaye, les prisons sénégalaises abritent 3 005 détenus étrangers, toutes nationalités confondues. Les différentes activités permettront d’améliorer les connaissances sur la problématique et de sensibiliser les acteurs, notamment sur l’importance de l’interprétariat dans le cadre de la détention des étrangers, mais aussi du respect et de l’effectivité du droit de disposer d’un avocat.

‘’La question de la migration est au cœur de l’actualité des pays côtiers et même de certains pays du Centre. Elle pose de véritables défis en matière de protection des Droits de l’homme. Il est vrai que la migration et ses conséquences reviennent régulièrement, mais ce qui reste à déterminer, c’est le caractère concret de certains actes. En renforçant les connaissances de certains acteurs de la société civile intervenant en prison auprès de ces personnes sur leurs droits spécifiques et la problématique de la pénalisation de la migration, le Remidev et la Cimade contribuent à une meilleure prise en charge des droits dans le secteur et favorisent un meilleur respect des droits humains et de la dignité des personnes migrantes’’, a expliqué Mme Gaye.