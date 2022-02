La grève des enseignants perdure. Cette situation inquiète les parents, depuis qu’un nouveau mot d’ordre a été lancé. A Refane, une collectivité territoriale du département de Bambey, le maire réélu propose la mise en place d’un réseau des élus pour le développement de l’éducation et de la formation, pour aider à trouver des solutions qui permettront de régler les problèmes.

L’école sénégalaise est, depuis quelques années, le théâtre de grèves cycliques. Ces dernières impactent négativement le quantum horaire. Il est devenu impératif, voire vital, de sauver le secteur de l’éducation. Pour ce faire, aucune action n’est de trop. C’est l’avis de Docteur Djibril Thiaw. Réélu maire de la commune de Refane, une collectivité territoriale de l’arrondissement de Lambaye, département de Bambey, il propose la mise en place d’un réseau des élus pour le développement de l’éducation et de la formation. « Ce réseau va jouer le rôle de facilitateur dans des crises pareilles, mais également, participer à la réflexion, parce que nous ne pouvons pas être délégataires et ne pas participer à la réflexion, à l’orientation au niveau national. Je pense que, désormais, les élus devront avoir leur mot à dire sur la marche de l’éducation nationale et de la formation de manière globale », a dit son initiateur.

« Ces derniers temps, on a vu que l’école sénégalaise est perturbée. On note des crises récurrentes et nous, exécutifs locaux, à qui on a transféré cette compétence, c’est comme si on est aphone, alors qu’on doit être là. Je compte, au niveau national, en parler avec les collègues pour qu’on puisse mettre en place le réseau des élus pour le développement de l’éducation et de la formation », a déclaré le directeur du Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics, en marge de son installation comme maire de Refane.

A la suite de cette installation qui a été faite par Cheikh Anta Dieng, le sous-préfet de l’arrondissement de Lambaye, Djibril Thiaw a confié que son second mandat sera placé sous le signe d’un mieux-être des populations. C’est ainsi que, « dans le secteur de la santé, il y aura la poursuite des efforts avec la mise en place d’un centre de santé secondaire. Il sera aussi procédé au renouvellement des ambulances, parce qu’elles tombent souvent en panne. On va mettre d’autres cases de santé, parce que, quand on est à trois ou à quatre kilomètres du poste de santé, on est en danger et on compte réduire ce danger aussi loin que c’est possible ». En ce qui concerne l’accès difficile, le maire a hâte de voir le début du chantier de bitumage de la route Dangalma, Refane, Ndereppe, et le désenclavement d’autres villages.

Dans cette commune, il a été procédé à l’élection des quatre adjoints au maire. La loi sur la parité a été respectée à la lettre. C’est le cas dans la commune de Ngogom et de Bambey. Tout le contraire à Ngoye et au conseil départemental de Bambey. S’agissant du conseil départemental, la violation de la loi sur la parité fera l’objet d’un recours par des conseillers de la coalition Yewwi Askan Wi. Interpellé sur ce non respect de la loi, Babacar Ndiaye le président du conseil départemental répond : « Lorsque j’ai demandé, qui veut être 1ère vice-présidente, aucune femme n’a levé la main. Seuls les hommes avaient levé leurs mains.»

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)