Après une profonde léthargie, le Secrétariat national du parti Rewmi s'est réuni, avant-hier. Selon une note parvenue à notre rédaction, après deux échéances électorales successives, cette rencontre a permis d’évaluer les activités du parti et d’en définir les perspectives à l’issue de débats ouverts.

Au terme des travaux de la formation politique d'Idrissa Seck, il a été retenu des rencontres du président avec les coordinations régionales sous forme de pôles ; à compter du 6 novembre 2022, un recensement général des militants et responsables du Parti au Sénégal et dans la diaspora, une animation planifiée du Parti avec des séries de visites du Président et des responsables dans toutes les collectivités territoriales, la tenue d’une convention nationale en février 2023.

Clôturant la séance, conclut la note, le président Idrissa Seck a félicité et remercié les responsables et militants pour leur engagement et leur mobilisation permanents.