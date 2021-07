La sélection sénégalaise de rugby à XV joue son 2e et dernier match de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations, cet après-midi (13h), contre celle de la Zambie. Les Lions, vainqueurs face au Kenya (19-20), visent la première place du groupe B.

Après sa victoire historique contre l’équipe du Kenya (19-20), le Sénégal joue sa deuxième et dernière rencontre de poules de la Coupe d’Afrique des nations de rugby à XV. Les Lions, qui occupent la première place du groupe B (3 pts), vont croiser le fer avec la Zambie, cet après-midi (13h), à Nairobi. En cas de victoire, les Sénégalais sont sûrs de garder le fauteuil de leader, quelle que soit l’issue de la rencontre entre le Kenya et la Zambie de dimanche prochain. Ce qui serait le meilleur parcours de l’histoire du rugby sénégalais à ce stade de la compétition. Lors de la dernière édition, la sélection sénégalaise a terminé à la dernière place de sa poule, avec deux défaites, derrière l’Algérie (22-18) et la Côte d’Ivoire (25-21).

Pour atteindre cette ambition, le staff technique a misé sur la récupération et une bonne préparation. ‘’Nous avons mis beaucoup de récupération, suite au match contre le Kenya, qui a été dur au niveau de l’intensité, pour pouvoir être à 100% contre la Zambie. Les joueurs ont préparé correctement le match. On a axé la préparation sur nos défauts de la rencontre face à l’équipe kenyane’’, a déclaré le sélectionneur national, Sékou Sakho. Selon lui, les joueurs ont envie de confirmer leur résultat du match précédent. ‘’Ils ont pleinement conscience de l’attente qui va y avoir par rapport à ce match-là (face à la Zambie, Ndlr). Nous avons fait un exploit contre le Kenya. Nous devons le réitérer, en mettant autant d’intensité et en étant bon tactiquement afin de gagner pour que la victoire contre le Kenya n’ait pas servi à rien. Les joueurs ont hâte d’être sur le terrain pour rendre fier notre pays.’’

Douze sélections nationales participent à cette phase de poules et sont réparties dans quatre groupes de trois équipes. Les deux premières de chaque groupe s’affrontent au sein d’un tableau à élimination directe. Le vainqueur de la finale est déclaré Champion d’Afrique et sera qualifié pour la Coupe du monde 2023. Le finaliste sera qualifié pour le tournoi de qualification final de ce Mondial.

LOUIS GEORGES DIATTA