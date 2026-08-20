Publié le 20 Aug 2026 - 11:43

Sécurité gamou de Tivaouane 2026

 

La Police nationale renforce son dispositif sécuritaire en perspective du Gamou de Tivaouane 2026. Dans la nuit du 18 au 19 août, le Commissariat urbain de Tivaouane, avec l’appui du Commissariat central de Thiès et des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI), a mené une vaste opération de sécurisation dans la cité religieuse et ses principaux points d’accès. L’opération a débuté après un briefing dirigé par le commissaire principal de Police Cheikh Ndiaye. Les forces engagées ont ensuite été déployées sur les principaux axes menant notamment vers Saint-Louis, Touba-Kouta et Mboro.

Des points de contrôle ont été installés afin de procéder à la vérification des usagers et des véhicules circulant dans ces secteurs. Les éléments de la circulation ont procédé au contrôle des documents des véhicules et de leurs conducteurs. De leur côté, les agents de la Brigade de recherches ont effectué des contrôles d’identité dans plusieurs zones considérées comme sensibles. Ces opérations ont conduit à l’interpellation de plusieurs individus pour vérification.

Cette mobilisation intervient dans le cadre du dispositif global mis en place par la Police nationale pour sécuriser le Gamou de Tivaouane. L’objectif affiché est d’assurer la protection des populations et des pèlerins, de préserver leurs biens et de favoriser le bon déroulement de l’événement religieux. Alors que Tivaouane s’apprête à accueillir un important flux de fidèles, les forces de sécurité entendent maintenir une présence renforcée sur le terrain et poursuivre les opérations de contrôle.

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social
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