Le Sénégalais Papa Thierno Homère Seck est candidat à la Présidence du Réseau des Organisations de la Société civile de l'Afrique de l'Ouest (ROSCAO) pour un mandat de 2 ans renouvelable. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le candidat revient sur ses objectifs en cas d'élection à la tête de l'organisation. Il prévoit de réorganiser l'association, de remobiliser le capital humain et le réseau pour une meilleure connaissance à travers la sous-région.

Dans ce cadre, le candidat sénégalais a établi un programme reposant sur 4 axes principaux. Le premier, qui porte sur l'excellence dans l'observation électorale et la démocratie, vise la professionnalisation des observateurs, à travers notamment la création des modules de formation certifiants, en collaboration avec la CEDEAO pour standardiser les rapports de mission ; la digitalisation du suivi à travers le déploiement d'une application mobile interne sécurisée pour la remontée en temps réel des données des bureaux de vote…

Monsieur Seck envisage également de renforcer la sensibilisation citoyenne en initiant des campagnes régionales d'éducation civique pour promouvoir des scrutins apaisés et sans violence.

À propos de l'axe 2 qui porte sur la Promotion de la bonne gouvernance et des droits humains, il compte le développer à travers la mise en place d'un baromètre régional de la transparence pour évaluer la gouvernance locale ; un plaidoyer institutionnel pour renforcer le dialogue stratégique avec les ministères de la Justice et des Affaires étrangères pour porter la voix des sans-voix… Il sera aussi question de créer une cellule d'alerte et d'assistance juridique pour les acteurs de la société civile en difficulté.

Le candidat sénégalais compte également promouvoir à travers l'axe 3 la Transition écologique et le développement durable. À cet effet, il envisage d'organiser des colloques et des projets d'éco-citoyenneté axés sur l'écologie intégrale en Afrique de l'Ouest, le développement des financements verts… Quant à l'axe 4, il porte sur le Renforcement institutionnel et l'autonomie financière de l'organisation à travers un fonds de résilience, la synergie sous-régionale pour la création de cadres d'échange réguliers entre les coordinations nationales (Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, etc.) pour harmoniser les actions…

À noter que le ROSCAO a son siège au Bénin. Créée en 2003, l'organisation a pour objectif principal de renforcer la participation des organisations de la société civile dans les processus de développement, de gouvernance et de défense des droits. Monsieur Seck est en course avec le candidat du Bénin M. Coovi Paul Adahou, président sortant du ROSCAO. Peuvent voter jusqu'au 20 août les personnes physiques (tout citoyen des pays membres de la CEDEAO). Quant aux personnes morales (les associations et ONG qui ont leur siège dans l'espace CEDEAO), elles vont voter le 22 août.