Publié le 19 Aug 2026 - 17:28
SANTÉ PUBLIQUE – EAU EN SACHET

La mise au point des chercheurs

 

Face à la polémique et aux inquiétudes suscitées par l'étude sur la qualité des eaux en sachet commercialisées au Sénégal, les voix se multiplient pour apporter des éclairages et appeler à la responsabilité dans le traitement des données scientifiques.

 

L'affaire des eaux supposées être contaminées aux matières fécales n'en finit pas de susciter des réactions. Enseignant-chercheur à l'école supérieure polytechnique de Dakar, Pr Modou Absa Dieng a saisi EnQuête pour apporter quelques éclairages. Pour lui, il y a eu beaucoup d'amalgame et de confusion dans l'interprétation des données scientifiques. « Certaines informations largement relayées dans les médias ont établi un rapprochement entre la présence d'indicateurs microbiologiques de contamination fécale et la présence de matières fécales dans l'eau. Ces deux notions sont scientifiquement distinctes et ne peuvent être assimilées », corrige-t-il d'emblée.

L'évaluation de la qualité microbiologique d'une eau destinée à la consommation humaine, selon le professeur, repose sur un ensemble de paramètres définis par les normes nationales et internationales. « Parmi ces paramètres figurent des indicateurs microbiologiques, utilisés pour apprécier la conformité sanitaire de l'eau. Leur détection constitue un élément d'évaluation de la qualité microbiologique, mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à la présence de matières fécales », renchérit l'enseignant à l'ESP.

Les indicateurs de contamination fécale, selon lui, sont des outils de surveillance reconnus au niveau international. « Leur présence peut révéler une insuffisance dans les conditions de production, de traitement, de conditionnement, de stockage ou de distribution de l'eau. Ils servent de signal d'alerte invitant, si nécessaire, à mettre en œuvre des mesures correctives », a relativisé le chercheur face à l'inquiétude suscitée par le traitement médiatique.

« Affirmer que la détection de ces indicateurs de contamination fécale signifie que l'eau contient des matières fécales constitue une interprétation scientifiquement inexacte. Une telle présentation des résultats est susceptible de provoquer une inquiétude disproportionnée chez les consommateurs », a soutenu le professeur Dieng. Selon lui, les résultats de l'étude évoquée ne concluent pas à la présence de matières fécales dans les échantillons analysés. « Ils mettent en évidence la présence d'indicateurs microbiologiques de contamination, notamment les coliformes totaux et/ou thermotolérants, qui sont universellement utilisés comme marqueurs de la qualité microbiologique des eaux », a-t-il justifié.

Dans un article d'Africacheck, le coordonnateur de l'étude qui a suscité beaucoup de controverse, Pr Malick Mbengue, est largement revenu sur les résultats de l'enquête. Responsable du laboratoire physique de l'atmosphère et de l'océan de l'ESP, Pr Mbengue n'a pas manqué de fustiger un traitement médiatique trompeur et une mauvaise interprétation des résultats de ladite étude. « D'abord, il a précisé que l'étude validée et présentée lors de la 5ᵉ Journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments du 23 juin 2026 à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UCAD, n'a pas encore été publiée… », rapportent nos confrères qui informent qu'un livret produit à l'occasion de ladite Journée leur a été transmis.

Cette précision faite, le chercheur est revenu sur les enseignements scientifiques de l'étude qui a été réalisée entre Dakar et Mbour sur 50 marques différentes, à raison de 10 échantillons par marque. Les conclusions rapportées par Africacheck font indiquer que 2 % des échantillons étudiés ont une qualité satisfaisante vis-à-vis de la norme OMS ; 2 % présentent une qualité acceptable ; 14 % ont une qualité inacceptable sans pour autant être dangereux ; et 82 % seraient corrompus, c'est-à-dire impropres à la consommation.

Selon le professeur Dieng, la problématique de la qualité de l'eau mérite certes beaucoup d'attention, mais les gens doivent en parler avec beaucoup de responsabilité et de rigueur. « Dans un contexte où les questions de sécurité sanitaire suscitent une forte attention du public, la précision du vocabulaire scientifique est essentielle. Une communication fidèle aux méthodes d'interprétation reconnues permet d'informer les consommateurs avec exactitude, tout en évitant les interprétations erronées. À cet égard, les chercheurs, les professionnels de santé, les autorités compétentes et les médias sont appelés à privilégier une communication fondée sur les données scientifiques et sur une terminologie rigoureuse », a plaidé Pr Modou Absa Dieng, enseignant-chercheur à l'ESP.

MOR AMAR

Section: 
social
AFFAIRE BOURY BATHILY- BALLA GAYE 2 / VIOLENCES CONJUGALES PRÉSUMÉES : Des féministes interpellent le procureur
Accès à l’avortement médicalisé
DISTINCTION INTERNATIONALE : Pr Fatimata Ly honorée pour son leadership en dermatologie
CRÉDITS SPÉCIAUX : Le gouvernement saisit le Conseil constitutionnel
BANQUE RÉGIONALE DES MARCHÉS : La banquière de poigne, Germaine Diène aux commandes
PLAN DE REDRESSEMENT DE KAOLACK : L’Aprodel propose sept axes
SAINT-LOUIS : INAUGURATION DE KEUR AUTEUIL Un outil d’autonomisation des personnes handicapées
PRÉSUMÉE SURFACTURATION À LA CACO : Une information judiciaire ouverte pour un préjudice de 2,225 milliards de francs CFA
INDEMNISATION DES EX-CHEMINOTS : Le paiement des 5,3 milliards de francs CFA démarre à Thiès
ÉPIDÉMIE DE DIPHTÉRIE À KÉDOUGOU : Quatre cas confirmés, dont un décès
PROMOTION 13 DE L’ENO DE KAOLACK : Les conseils du parrain Dibcor Faye
AFFAIRE ASER–AEE POWER EPC : La justice passe à la vitesse supérieure
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION : Pr Cheikh Mbow, Directeur Général du CSE élu Président du Comité SPI
NÉCROLOGIE : Mamadou Kassé, une vie au service du journalisme et de la transmission
Code de l’aviation civile
GAMOU 2026 – RENFORCEMENT DE LA SECURITE : La municipalité de Tivaouane durcit le contrôle des axes routiers
ITW - YUVAL WAKS (AMBASSADEUR D’ISRAËL AU SÉNÉGAL EN FIN DE MISSION) : “Il existe des divergences entre Israël et le Sénégal, mais...”
LA CONSTITUTION L’affaire de tous
RAPPORT OIM - ENTRE JANVIER ET JUIN 2026 : Les routes de la Méditerranée ont tué 1 065 personnes
Gamou Tivaouane